Tommy Bridewell porta Ducati alla prima vittoria nel British Superbike 2022

Da una caotica, confusionaria, rocambolesca Gara 2 ad una spettacolare terza manche per sancire l’inizio dello Showdown del British Superbike 2022. Gara 3 ad Oulton Park ha proposto un confronto-a-quattro per la vittoria con il successo finale di Tommy Bridewell, al primo successo stagionale e, non da meno, per la stessa Ducati, giunta così al primo hurrà del campionato.

BRIDEWELL E DUCATI ALLA PRIMA VITTORIA

Proprio così. Al nono degli undici round previsti quest’anno, Ducati diventa la quinta casa costruttrice a vincere. Di fatto tutti i marchi impegnati, eccezion fatta per Suzuki, hanno vinto almeno una gara quest’anno nel British Superbike, con Tommy Bridewell in grado di porre la parola fine al digiuno di successi di Bologna. Con la Panigale V4 R del team Oxford Products Moto Rapido ha regolato in un sol colpo uno scatenato trio di avversari, affermandosi come l’ottavo distinto vincitore del BSB 2022.

SPETTACOLARE GARA 3 DEL BRITISH SUPERBIKE

In questa circostanza TB46 ha avuto ragione di Glenn Irwin (2°), del vincitore di Gara 2 Lee Jackson (3°) con Danny Buchan quarto. Di fatto sono cinque i costruttori ai primi cinque posti di Gara 3 con Ducati, Honda, Kawasaki, BMW e Yamaha rappresentate, con la casa dei Tre Diapason quinta con il capo-classifica Bradley Ray inaspettatamente giù dal podio. Conclude sesto invece Tom Sykes, ad una delle sue migliori prestazioni in questo sua stagione di rientro nel British Superbike.

BRADLEY RAY LEADER DEL BSB

Con ancora sei manche da disputarsi, Bradley Ray comanda la classifica con 40 punti di vantaggio su Tommy Bridewell, 48 su Lee Jackson. Di fatto fuori la coppia McAMS Yamaha, con entrambi i piloti che non hanno corso Gara 3 dopo quanto successo nella manche precedente. Se O’Halloran dovremmo rivederlo tra pochi giorni a Donington Park, non sarà così per Tarran Mackenzie, in Ospedale per una sospetta frattura del femore dopo esser strato travolto dall’incolpevole Peter Hickman in Gara 2.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Oulton Park, Classifica Gara 3

1- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – 15 giri in 23’44.970

2- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.089

3- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.222

4- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.708

5- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.024

6- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 2.143

7- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 2.390

8- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 4.789

9- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 10.013

10- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 10.130

11- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 11.098

12- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 11.813

13- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 12.150

14- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 14.707

15- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 15.795

16- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 22.373

17- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 24.449

18- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 25.675

19- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 37.875

20- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 48.029