Tremate tremate: Marc Marquez il recupero corre forte e il podio si avvicina

Non è davvero al top della forma e parliamo del secondo GP dopo il lungo stop per il 4° intervento. Ma Marc Marquez ha chiuso la tappa a Motegi, suo GP numero 150 in classe regina, in 4^ posizione. Appena fuori dal podio e ben più avanti dei tre candidati alla corona 2022, oggi in difficoltà. Decisamente niente male per il pluricampione MotoGP, che dopo la pole position continua a compiere i passi giusti per riprendersi il suo posto nella classe regina del Motomondiale. Questo è un altro punto di partenza verso i 4 GP mancanti per concludere al meglio questa stagione, nonché una rampa di lancio per il 2023. Marquez sorride sollevato e soddisfatto per il bel risultato, che possiamo definire un po’ “preoccupante” per gli avversari. Qui le highlights del GP del Giappone

Marc Marquez, segnali importanti

Non è un mistero il fatto che Motegi sia un circuito molto apprezzato dal #93. Tracciato di casa per Honda, e proprio lì poi ha conquistato nel 2019 quello che finora è il suo ultimo titolo MotoGP. La pista giapponese ospitava appena il secondo GP per Marc Marquez dopo l’ultimo intervento, ma il pilota di Cervera voleva mostrare qualche progresso in più. Oltre a dimenticare lo sfortunato doppio incidente di Aragon… I segnali si vedono da subito: sabato lo aiuta la pioggia, ma conquistare la pole position è comunque un passo decisamente notevole. La gara però è asciutta, Marquez sa bene che soffrirà un pochino di più… Ma a quanto pare non eccessivamente: il #93 scatta bene e si aggancia subito al gruppetto di testa, dove rimarrà fino alla bandiera a scacchi. Al box lo accolgono con meritati applausi alla fine di una gara solida, volta soprattutto a provare ancora la sua condizione fisica. Missione compiuta con un gran 4° posto!

Meglio delle aspettative

Come gomme sceglie dura-morbida, uno dei sei piloti che scelgono di giocarsi la soft al posteriore. È però quello che riuscirà a sfruttarla al meglio, senza bisogno di strafare. Ipotesi che non ha mai sfiorato la mente di Marc Marquez. “Non volevo fare niente di strano, volevo solo finire la gara” ha sottolineato in seguito a DAZN España. “Ho tenuto il mio ritmo ed alla fine sono riuscito ad attaccare Oliveira. Era da tanto tempo che non riuscivo ad attaccare qualcuno a fine gara!” Certo non nasconde che avrebbe voluto fare un po’ meglio, ma non c’è delusione, tutt’altro. “Sono molto contento di com’è andato il Gran Premio, abbiamo realizzato una grande gara. Soprattutto è andata meglio di quello che ci aspettavamo.” Non solo per il risultato, anche a livello fisico. “Il braccio era stanco, ma non mi ha fatto male come nelle altre gare. Questo è l’aspetto più importante.” Passi fermi e costanti, Marc Marquez procede spedito sulla via del ritorno. Chissà in Thailandia…

Foto: motogp.com