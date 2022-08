Bridewell al top in vista della Superpole (vecchio stile) del British Superbike

Se queste sono le premesse, sarà un ritorno della Superpole “vecchio stile” nel British Superbike da ricordare. Nella classifica combinata dei due turni di prove libere di Cadwell Park, i primi 17 piloti sono racchiusi in meno di 1 secondo. Una classifica che più corta non si può, con la conseguenza di produrre una vasta schiera di illustri esclusi tra i 12 ammessi di diritto alla Superpole. Tra questi figurano, tra gli altri, Peter Hickman (ex-vincitore a Cadwell Park), Glenn Irwin e la coppia PBM Ducati formata da Tom Sykes e Josh Brookes, non Tommy Bridewell. Il portacolori Oxford Products Racing Moto Rapido ha siglato il miglior riferimento cronometrico, riportando una Ducati in cima al monitor dei tempi.

Vola la Ducati di Bridewell

A tutti gli effetti Tommy Bridewell è stato il grande protagonista del secondo turno di prove libere. In positivo, con il miglior riferimento cronometrico di 1’25″989, in negativo per una caduta, risoltasi fortunatamente senza conseguenze, proprio al celebre Mountain di Cadwell Park, tratto dove le Superbike decollano nel senso letterale del termine. In ogni caso TB46 ha riportato una V4 R in cima al monitor dei tempi, conferma che il nuovo forcellone (ed i 250 giri/motore in più concessi dal regolamento) sembrano giovare in tal senso.

Classifica corta nel British Superbike

Bridewell ha avuto ragione per una manciata di millesimi sui più diretti inseguitori. A 0″035 figura uno scatenato Bradley Ray (OMG Racing Yamaha), a 0″065 un ritrovato Danny Buchan (SYNETIQ BMW by TAS), Cadwell Park vincitore nel recente passato. Tra i 12 piloti ammessi direttamente alla Superpole figura anche il capo-classifica di campionato Jason O’Halloran (McAMS Yamaha), ottavo, così come il Campione in carica Tarran Mackenzie (12°). Sorprende eccome il nono tempo di Takumi Takahashi, punta Honda reduce dalla vittoria (quarta personale) alla 8 ore di Suzuka, il tutto mentre il caposquadra Glenn Irwin non è andato oltre il quindicesimo crono.

Il British Superbike riporta in auge la Superpole

Come detto, per questo appuntamento di Cadwell Park è prevista domani la Superpole “vecchio stile”, con un giro lanciato di time attack riservata a 15 piloti. Dodici ammessi direttamente oggi in base alla combinata delle prime due sessioni di prove libere, più ulteriori 3 posti in palio domani in una breve sessione di qualifiche ufficiale. Un bel modo di ingraziarsi il pubblico, atteso in massa tra domani e lunedì, per questo Bank Holiday Weekend definito “Party in the Park” su uno dei tracciati più iconici d’oltremanica.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Cadwell Park, Classifica Prove Libere 1+2

1- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – 1’25.989

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.035

3- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.065

4- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.235

5- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.349

6- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.350

7- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.353

8- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.427

9- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.511

10- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.600

11- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 0.610

12- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.643

13- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.718

14- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.798

15- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.885

16- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.885

17- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.982

18- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.090

19- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.160

20- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.514

21- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.517

22- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.557

23- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.771

24- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 1.824

25- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 2.038

26- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 2.590

27- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.983

28- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.122

29- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.396

30- Tito Rabat – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 3.724

I primi 12 ammessi alla Omologato Superpole