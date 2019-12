Bradley Ray a Cartagena da pilota Tyco BMW

Prima uscita con i colori Tyco BMW by TAS per Bradley Ray a Cartagena, in pista per una giornata di prove con la BMW S1000RR.

In una giornata in pista organizzata da No Limits Trackday, a Cartagena Bradley Ray ha debuttato con i colori Tyco BMW by TAS. Superato un difficile 2019, “Telespalla” ha effettuato la sua prima uscita con la BMW S1000RR aspettando i primi test ufficiali previsti per l’anno nuovo.

Più giovane pilota della storia del BSB a qualificarsi per lo Showdown (secondo più giovane di sempre a vincere una gara: meglio di lui soltanto Jonathan Rea), Bradley Ray si sta preparando a questa nuova avventura in BMW. Concluso il triennale sodalizio con Buildbase Suzuki, il giovane pilota di Ashford ha così avuto la possibilità di provare una S1000RR già vestita con i colori Tyco.

In questa giornata di attività vissuta a Cartagena erano presenti anche Tommy Bridewell e Christian Iddon, quest’ultimo al debutto con PBM Ducati.

Foto Peter Wileman