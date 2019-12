Alpe Adria International Championship, ecco il calendario 2020

Pubblicato il calendario 2020 del Alpe Adria International Championship. Cinque round in totale, da annunciare data e circuito della tappa italiana.

Alpe Adria International Championship, ecco pubblicato il calendario ufficiale. Si comincia il 26 aprile 2020, atto conclusivo in Italia, ancora da decidere data e circuito. Nessuna modifica per quanto riguarda le categorie al via, che saranno quelle tradizionali. European Superstock 1000 Cup, European Supersport 300 Cup, Supermono European Championship, AA 600 Cup, AA 1000 Cup, AA Superstock 600 e AA Superbike.

La stagione comincia a fine aprile, la tappa inaugurale è quella allo Slovakia Ring. Il secondo appuntamento sarà in Polonia, sul circuito di Poznan, a cui segue il terzo round in terra ungherese al Pannonia Ring. Penultima tappa allo circuito storico di Rieja/Grobnic. Si chiude infine in Italia, sicuramente ad ottobre (4/10 o 18/10 le opzioni), su un tracciato che verrà annunciato nelle prossime settimane. L’annuncio arriverà entro il 20 gennaio.

Calendario 2020 AAIC

1° round – 26 Aprile – SLOVAKIARING

2° round – 24 Maggio – POZNAN

3° round – 28 Giugno – PANNONIA RING

4° round – 30 Agosto – GROBNIK

5° round – TBA – ITALIA

I moduli di iscrizione al Alpe Adria International Championship 2020 saranno disponibili da lunedì 23 dicembre sul sito www.europeanrace.com. Per ulteriori informazioni: alpeadria@sh-group.it.