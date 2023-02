Pilota BSB, coach MotoGP: Estment al seguito di Binder

Il ruolo di “coach” al seguito di un pilota della MotoGP assume sempre più un’importanza cruciale. Molte squadre si sono attrezzate in tal senso, in altri casi i diretti interessati, ovvero gli stessi piloti, individuano il profilo giusto per seguirli, gara dopo gara, nel corso della stagione. Il “coach” deve occuparsi un po’ di tutto: assistente, consigliere, nel contempo analizzando le performance espresse in pista. Capirne di moto e di motociclismo, innanzitutto. Se poi sei un pilota, per quanto non propriamente un “top rider“, tuttora in attività, questo compito ti riesce meglio. Sarà proprio per queste ragioni che per la stagione 2023 Brad Binder ha nominato in Bjorn Estment “assistente personale” e “coach“. Suo connazionale, ma anche collega, considerando che il nativo di Johannesburg (e di origini italiane) è un motociclista polivalente, non più tardi dello scorso anno impegnato nel BSB.

DAL BRITISH SUPERBIKE ALLA MOTOGP

Proprio così: da pilota del British Superbike a coach in MotoGP, il passo è breve per Bjorn Estment. Trasferitosi da diversi anni nel Regno Unito, ha corso un po’ ovunque nell’ultimo lustro. Oltre al BSB, ha scoperto il Mondiale Endurance con team quali Rabid Transit, Maco Racing e persino GSM Grillini, correndo in due distinte occasioni alla 8 ore di Suzuka, a più riprese alla 24 ore di Le Mans ed al Bol d’Or, ottenendo un clamoroso 4° posto nel 2019. Grande appassionato, nel 2020 ha preso perfino parte ad una tappa del CIV Supersport. Voleva togliersi lo sfizio di correre al Mugello e lo ha fatto con una Yamaha R6 del Team MMR.

UN TRIENNIO NEL BSB

Bjorn Estment, 37 anni il prossimo mese di agosto, da anni si è trasferito nel Regno Unito e, proprio per questa ragione, si è sbizzarrito nei principali campionati d’oltremanica. Supersport, Superstock 1000 fino al British Superbike, disputando nel triennio 2020-2022 complessivamente 53 gare con un 11° posto (Gara 1 di Donington Park GP del 2021) quale miglior risultato. L’ultima sua esperienza nella serie risale ai primi round della passata stagione con una Suzuki GSX-R 1000 del team Powerslide/Catfoss Racing, ottenendo soltanto un 22° posto nella manche inaugurale di Silverstone National.

AL SEGUITO DI BRAD BINDER IN MOTOGP

Dopo un “test” effettuato in occasione del conclusivo Gran Premio 2022 di Valencia culminato con il podio, Brad Binder ha deciso di riconfermare Bjorn Estment come suo assistente per tutto l’arco del 2023. In questi giorni ai Test di Sepang si è calato a pieno regime in questa sua nuova realtà al box Red Bull KTM Factory Racing Team. Nella ricca campagna acquisti di tecnici ed ingegneri di Mattighofen, c’è anche spazio per un pilota in più al box. Seppur in una nuova veste…