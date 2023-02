MotoGP, Enea Bastianini: “La nuova Ducati non è facile”

Enea Bastianini chiude l’ultima giornata di test MotoGP in Malesia con il 4° crono in 1’58″149 e un distacco di 260 millesimi dal best lap di Luca Marini. Nella classifica combinata dei tre giorni il pilota del team Ducati factory è 3° alle spalle di Marco Bezzecchi e Maverick Vinales. Continua l’adattamento con la Desmosedici GP23 aspettando il prossimo test Irta di Portimao (11-12 marzo).

Bastianini e l’adattamento alla GP23

Bagnaia e Bastianini promuovono le modifiche alla moto e hanno fatto il miglior tempo con la nuova Desmosedici GP23 La Ducati ha preferito non fare la simulazione di gara, per continuare a lavorare sull’erogazione del motore che risulta un po’ più aggressivo, lavorando sull’elettronica, aspetto molto importante in fase di test preseason. Buona la velocità del prototipo 2023, anche se le rivali hanno quasi azzerato il gap in termini di top speed, ma l’attenzione è rivolta alla percorrenza di curva in questo momento. Al termine del sabato Enea ha chiarito precisamente l’attuale condizione. “E’ difficile uscire velocemente dalla curva perché non sono molto fiducioso con il posteriore“.

Il 25enne pilota romagnolo non parte da una base consolidata come nella passata stagione MotoGP, ma deve trovare il giusto setting in base agli ultimi aggiornamenti portati dalla Casa emiliana. “Il punto di forza di questa moto è un po’ diverso e devo cambiare il mio stile“, ha chiarito sabato pomeriggio. “Non riesco ad entrare in curva come con la mia vecchia [moto], devo entrare un po’ più piano e usare di più l’accelerazione“. In Portogallo proseguirà nella ricerca del feeling con la Ducati GP23 per farsi trovare pronto in vista della prima gara.

L’ultimo giorno di test MotoGP a Sepang

Nell’ultima giornata di Test a Sepang ha fatto un altro step puntando anche sull’intesa con Pecco Bagnaia. “La giornata è stata impegnativa, la moto nuova non è facile. Inizialmente non si adattava molto al mio stile, ho cercato di modificare e fare cose diverse, ma non riuscivo ad essere veloce. Abbiamo iniziato a lavorare sulla moto, mi sono confrontato anche con Pecco Bagnaia per capire se anche lui provava le stesse sensazioni. Poi è stato più facile comparare i dati e rapportarsi con tutti gli ingegneri, nel pomeriggio credo che abbiamo trovato la quadra, siamo riusciti ad essere veloci sul giro secco e sul passo. Siamo arrivati ad un buon livello – ha concluso Enea Bastianini -. Non è ancora il cento percento, ma essere già al livello di dove eravamo con la moto vecchia è già una buona cosa“.

Foto di Valter Magatti