Per il terzo anno consecutivo Billy McConnell difenderà i colori Rich Energy OMG Racing per l'assalto al titolo nella Superstock 1000 britannica.

Campione britannico Supersport 2014, da diversi anni Billy McConnell va a caccia del titolo Superstock 1000 d’oltremanica. Qualche infortunio ed episodio sfortunato hanno finora condizionato la rincorsa del forte pilota australiano, il quale tuttavia ci riproverà nel 2021 sempre con Rich Energy OMG Racing BMW.

TERZO ANNO CON OMG

Pilota di comprovata esperienza nel circus del BSB, Billy McConnell ha infatti trovato l’intesa per la terza stagione consecutiva con la compagine di Alan Gardner e Paul Curran. Dopo un 2019 condizionato da problemi fisici, per il 2021 ripartirà sullo slancio degli ottimi risultati conseguiti nella passata stagione. Con una S1000RR di Rich Energy OMG Racing ha infatti concluso 4° con un bottino di 3 podi comprensivo della vittoria nella prima gara di Donington Park GP.

MCCONNELL AMBIZIOSO

“Non vedo l’ora di continuare questa avventura con Rich Energy OMG Racing per la stagione 2021 ponendo le basi su un 2020 positivo“, ha ammesso Billy McConnell. “Con questa squadra mi sento come in una famiglia, mi hanno permesso di correre liberamente e divertirmi a correre. La prima stagione vissuta insieme è stato difficile per vari infortuni, ma nel 2020 ho avuto modo di dimostrare di essere tornato il pilota di sempre con la vittoria di Donington. Con la nuova M1000RR possiamo dare l’assalto al titolo: in questa categoria il livello è sempre più alto, ma siamo pronti alla sfida.”