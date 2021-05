Superbike: Il bestseller “In Testa” presentato al Processo al Gran Premio 

Processo al GP tutti i martedi alle 21

Anche la televisione italiana ha dedicato spazio a questo pilota, umile ma vincente come pochi nella storia delle moto. Nell’ultima puntata del Processo al Gran Premio, il noto talk show motoristico fondato da Mario Poltronieri, il record di Jonathan Rea è stato festeggiato parlando della autobiografia “In Testa”, edita da CDMedizioni, lo stesso editore di Corsedimoto.com. Un libro molto bello, dove il pilota nordirlandese si racconta ai lettori con uno stile al tempo stesso informale e diretto, che lo rende immediatamente vicino a tutti gli appassionati di motori. Il Processo al Gran Premio è condotto da Veronique Blasi ed è in onda tutti i martedì alle 21.00 sul Canale 18 dtt.

Jonathan Rea #1 anche su Amazon Libri

La biografia scritta da Jonathan Rea è uscita in edizione inglese per i tipi di HarperCollins, uno dei giganti dell’editoria Mondiale. CDMedizioni ha acquisito i diritti per l’Italia, personalizzando l’opera con una copertina originale realizzata dal fotografo Matteo Cavadini. Curiosità: l’immagine è stata realizzata in un set fotografico allestito nel paddock di Buriram (Thailandia). “In Testa”, 272 pagine con 16 tavole a colori, da giorni è #1 nella classifica dei libri di motociclismo più venduti su Amazon. L’opera è comunque disponibile anche sugli altri siti specializzati e nelle librerie di tutta Italia.

