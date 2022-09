Il libro illustrato “58” presentato davanti ai Capi di Stato di San Marino

Sport ed emozioni alla Giornata Mondiale Fair Play, all’Auditorium Little Tony di Serravalle, a San Marino. Tra gli ospiti d’onore Paolo Gozzi, direttore di Corsedimoto ed editore di “58”, la favola illustrata ispirata a Marco Simoncelli. Accompagnato dalla curatrice editoriale Elisabetta Lubrani, Paolo Gozzi ha presentato l’opera di Fabio Fagnani con illustrazioni di Noemi Parente, davanti una platea di assoluto prestigio.

La serata si è aperta in modo solenne, con l’inno di San Marino e gli inni al Fair Play. C’è stato poi il saluto, via video, del Presidente del Comitato Internazionale Fair Play. In prima fila i Capi di Stato di San Marino: gli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Oscar Mina e S.E. Paolo Rondelli. Al tavolo dei relatori il Segretario di Stato allo Sport di San Marino, Onorevole Teodoro Lonfernini, reduce dall’intenso week-end Gran Premio di San Marino. In platea tantissimi atleti ed appassionati di sport.

Paolo Gozzi ha presentato “58” raccontando un episodio toccante legato al Fair Play presente del libro. Successivamente è stato proiettato in anteprima il video con l’inno del Comitato Sammarinese Fair Play. nella seconda parte della serata sono stati conferiti premi Fair Play. Il premio alla carriera è andato ad Alex De Angelis, accompagnato dalla sua bellissima compagna Federica Macciotta, una delle top model della MotoGP. A fine serata Paolo Gozzi ed Elisabetta Lubrani gli hanno donato una copia di “58”.

Il libro ha riscosso un grande successo tra i presenti. San Marino ha una tradizione storica legata al motociclismo e tanti piloti vivono sul Titano. Presentare dunque “58” nell’Antica Repubblica, davanti alle massime istituzioni, assume un grande valore, è un riconoscimento importante per il lavoro di tutta la CDM Edizioni.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri