MotoGP, per il 2023 mancano tre nomi: la griglia provvisoria

La griglia MotoGP 2023 è ormai quasi al completo. Manca pochissimo per avere il quadro di piloti e rispettive squadre al via nel prossimo Campionato del Mondo. Oggi è arrivato un altro annuncio, ovvero Marco Bezzecchi confermato in sella alla Ducati di VR46 Racing Team (qui i dettagli). Facciamo il punto con tutti i nomi confermati finora.

Ducati, ne manca uno

Ricordiamo l’addio di Suzuki, marchio che sparirà nuovamente l’anno prossimo. L’unico team Yamaha della prossima stagione è già al completo da un bel po’. Fabio Quartararo ha firmato ad inizio giugno, Franco Morbidelli aveva già un contratto fino al 2023. La folta truppa Ducati invece è quasi al completo, manca ancora l’ufficialità riguardo il secondo nome in VR46. Dovrebbe essere confermato anche Luca Marini ma al momento, un po’ a sorpresa, non c’è l’annuncio. Aprilia ha già i quattro nomi: Aleix Espargaró e Maverick Viñales continueranno a guidare il team factory, Miguel Oliveira e Raúl Fernández invece lasceranno KTM per approdare in RNF Aprilia. La nuova squadra satellite del marchio di Noale, ex Yamaha, che apre un nuovo ciclo con tante novità.

Un nome per KTM e Honda

La squadra ufficiale del costruttore austriaco schiera Brad Binder (già blindato fino al 2024) e Jack Miller, in GasGas Tech3 al momento è stato confermato solo Pol Espargaró. Per la seconda sella si sono intensificate le voci su Augusto Fernández, attuale leader Moto2, ma ancora non c’è nessun annuncio. L’ultimo tassello mancante è in Honda, precisamente nella squadra satellite, mentre nel team factory c’è stata l’attesa recente conferma di Joan Mir accanto a Marc Márquez. In LCR invece l’unico nome sicuro è quello di Alex Rins, ancora non si sa chi lo affiancherà nella prossima stagione mondiale. Rimarrà Takaaki Nakagami, o ci sarà un nuovo nome? HRC al momento tace.

La griglia MotoGP 2023 provvisoria

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo – Franco Morbidelli

Repsol Honda: Marc Márquez – Joan Mir

LCR Honda: Alex Rins – ?

Red Bull KTM Factory: Brad Binder – Jack Miller

GasGas Tech3 Factory Racing Team: Pol Espargaró – (Augusto Fernández?)

Aprilia Factory Racing Team: Aleix Espargaró – Maverick Viñales

RNF Aprilia: Miguel Oliveira – Raúl Fernández

Ducati Team: Pecco Bagnaia – Enea Bastianini

Pramac Racing: Johann Zarco – Jorge Martín

Gresini Racing: Fabio Di Giannantonio – Alex Márquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi – (Luca Marini)

