Valentino Rossi apre il Ranch a Gianni Morandi e Jovanotti

Il Ranch di Valentino Rossi teatro del nuovo singolo di Gianni Morandi 'L'Allegria', realizzato in collaborazione con Lorenzo Jovanotti.

Il Motor Ranch di Valentino Rossi teatro del nuovo singolo di Gianni Morandi che metterà un tocco di brio a questa estate 2021. La clip è disponibile dalle 14.00 di oggi su YouTube e sta già facendo il giro del web. Il brano è stato scritto da Lorenzo Jovanotti ed è prodotto da Rick Rubin e Jovanotti. Un brano che riecheggia all’indomani della vittoria della Nazionale italiana agli Europei di calcio, ma che ha scelto la roccaforte del Dottore per inscenare una canzone che conquisterà il cuore di milioni di italiani

Nel video con Morandi ci sono anche un Valentino Rossi sorridente che ha imbandito una tavola sullo sterrato del Ranch di Tavullia e la sua fidanzata Francesca Novello. “Valentino Rossi e Gianni Morandi, a volte mi capita nella vita quando sono a un bivio importante di pensare “cosa farebbe Vale? che direzione prenderebbe Morandi?”. Ecco, sono presenze importanti per me e lo sarebbero anche se non li conoscessi di persona – ha commentato Jovanotti -. Pensate un po’ che meraviglia poter dire di essere loro amico. Quando ho chiamato Vale per chiedergli di poter girare il video al VR 46 Motor Ranch mi ha detto dimmi il giorno così mi faccio trovare. Gianni e Valentino non si erano mai incontrati di persona ma sono figli della stessa Italia, quella bella, quella che anche nei passaggi più impegnativi conosce la forza di un sorriso, quella che non molla mai”.

E Valentino Rossi starebbe meditando di non mollare ancora la sua carriera in MotoGP. Un pensierino sulla Ducati del suo team Aramco VR46 lo sta facendo e chissà che questa canzone non metta un po’ di allegria anche alle sue decisioni e ai fan che non aspettano altro di rivederlo ancora gareggiare in classe regina…