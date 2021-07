Bryan Dupasquier, fratello del pilota Moto3 Jason, lascia le corse

Bryan Dupasquier si ritira dalle corse. Una decisione arrivata dopo l'incidente del fratello e pilota Moto3 Jason, oltre ad altri motivi personali.

Una notizia che non giunge del tutto inaspettata. Bryan-Kim Dupasquier, fratello minore dello sfortunato pilota Moto3 Jason, ha annunciato il suo ritiro. Una possibilità paventata già da Florian Prüstel, a capo del team omonimo nel Motomondiale, nonché boss del giovanissimo pilota svizzero scomparso nell’incidente al Mugello. “Suo fratello l’ha sempre seguito” ha dichiarato, come si sente nel video in alto. “Non so se continuerà in solitaria, non penso.”

In questi giorni ecco la notizia da parte del diretto interessato attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Classe 2005, cresciuto a pane e due ruote, sperava un giorno di seguire le orme del fratello maggiore. Un primo importante passo era l’esordio quest’anno in Northern Talent Cup. “Ciao a tutti, voglio rendervi partecipi della mia decisione. Ho deciso di lasciare il mondo del motociclismo a seguito dell’incidente di mio fratello e per altre ragioni. Chiedo che non siano fatti ulteriori commenti a seguito della mia decisione. Grazie.”