I dati di traffico nel periodo 20 novembre-19 dicembre premiano la nostra piattaforma. In forte crescita i siti auto&moto

Corsedimoto conferma la seconda posizione nella classifica dei siti specializzati più letti nel periodo 20 novembre-19 dicembre, secondo i dati rilevati da Similarweb. La piattaforma leader è ancora Moto.it, mentre Corsedimoto è stata anche nell’ultimo mese la piattaforma “allsport” più seguita, con quasi due milioni di accessi. In questo periodo di sosta di tutti i principali campionati, Corsedimoto (partner di Gazzetta Motori, portale motoristico di RCS MediaGroup spa) ha coinvolto 715 mila lettori unici, per complessive 3,2 milioni di pagine viste. Nello stesso periodo GPOne.com ha registrato 1,3 milioni di accessi: di questi 910 da utenti italiani, 390 mila dall’estero, attraverso le pagine disponibili in lingua inglese. Per quanto riguarda i siti riservati all’utenza, balzo di DueRuote.it che sale al quinto posto, sopravanzando (rispetto alle rilevazioni del mese precedente) InSella.it

SITI PIU’ LETTI A DICEMBRE

Moto.it 3,22 milioni

Corsedimoto 1,96 milioni

GPOne.com 1,3 milioni (Italia 910K, estero 390K)

Motociclismo.it . 845K

DueRuote.it 821K

InSella.it 591K

Inmoto.it 219K

Motoblog.it 204K

Red-Live.it 159K

Motosprint.corrieredellosport.it 151K

I SITI DI MOTORI

Fra i principali siti dedicati ad auto e moto, bel risultato mensile per Motorionline.com che registra 2,06 milioni sorpassando It.motorsport.com che si attesta su 1,64 Milioni Nel periodo di riferimento forte crescita anche per Tuttomotoriweb che sale a 1,30 Milioni