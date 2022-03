MV Agusta, il proprietario russo Timur Sardarov contro la guerra

Anche i milionari russi cominciano ad alzare la voce contro l’escalation militare in Ucraina. Timur Sardarov, da diversi anni proprietario di MV Agusta attraverso il fondo d’investimento Ocean, ha pubblicato un post social di durissima condanna. “La più grande tragedia della mia generazione è questa guerra orribile e inutile. Tutti coloro che l’hanno alimentata, avviata e sostenuta sono traditori del popolo ucraino e russo! La storia li ritrarrà come malvagi e veri nemici delle nostre nazioni fratelli! #stopwar” .

La guerra è un’ipoteca pesantissima

Aldilà dei tragici effetti sulle popolazioni dei Paesi coinvolti, la guerra è una gravissima ipoteca sugli investimenti che i russi hanno fatto in giro per il mondo negli ultimi vent’anni. L’acquisizione di MV Agusta è uno di questi. Sardarov ha rilanciato il marchio, sia sul mercato che nelle competizioni. La tesissima situazione internazionale e le pesanti sanzioni economiche decise da governi e istituzioni finanziarie di mezzo mondo rischiano di far saltare il banco. Al momento non è dato sapere quali ripercussioni ci saranno sulle attività economiche e sportive del glorioso marchio italiano.

Tutta l’erba un fascio

L’appello di Timur Sardarov è importante perchè fa capire che è folle considerare tutti i russi nemici a prescindere. Nelle ultime ore il CIO ha escluso gli atleti della Confederazione dalle Paraolimpiadi invernali in Cina, mentre alcuni commentatori della F1 hanno tuonato sull’opportunità di far correre Nikita Mazepin. Dimenticando, probabilmente, che il team Haas di cui fa parte batte bandiera americana ma è sostenuto da una grande società che fa capo proprio alla famiglia Mazepin. Intanto la stessa F1 ha cancellato il GP di Russa che avrebbe dovuto disputarsi in settembre a Sochi, e lo stesso ha fatto la MXGP annullando l’evento previsto ad Orlyonok.

