Scatta il Mondiale Moto2 2022 con tanti nomi da osservare. Uno di questi è indubbiamente Augusto Fernández, che chiude in vetta nelle prime libere con i colori del team di Aki Ajo. Ma c’è in seconda piazza Jake Dixon, tornato in Aspar Team e subito a seguire, mentre in terza piazza c’è Celestino Vietti, una delle grandi speranze tricolori per questa stagione. Ma anche dietro al trio al comando segnaliamo qualche nome: Fermín Aldeguer per esempio, 4° al suo primo contatto col tracciato qatariota, ma anche il rookie Pedro Acosta ed il duo Pons subito dietro… In una top 14 racchiusa in meno di un secondo. Seguono più tardi le FP2, tutti gli orari.

Prove 1

Scatta la Moto2 2022, con vari cambi di team ed alcuni interessanti esordi, tra i quali i nostri Alessandro Zaccone e Niccolò Antonelli. Oltre all’iridato Moto3 in carica Pedro Acosta, già pronto a sorprendere. Da segnalare tre piloti acciaccati, in primis Sam Lowes ha qualche dubbio a causa di una tendinite. Marcel Schrötter e Bo Bendsneyder, pur idonei, hanno davanti un GP difficile, essendo reduci da lesioni rispettivamente ad una mano e ad una spalla. Per quanto riguarda i valori in pista, chiaramente gli osservati speciali sono i ragazzi di Aki Ajo, che infatti iniziano bene: in particolare Augusto Fernández ci mette poco a passare al comando, mentre Acosta completa la top 6 provvisoria. Non un ottimo inizio invece per Lorenzo Dalla Porta, che a 16 minuti dalla fine è costretto a parcheggiare la sua KALEX alla curva 4. Non mancano stravolgimenti provvisori, ma alla fine sarà il #37 a chiudere in testa, seguito da Jake Dixon, a referto la zampata finale di Celestino Vietti.

La classifica

Foto: Instagram-Augusto Fernandez