Da uomo d’acciaio a tenerissimo papà. Mick Doohan era un duro mentre oggi si commuove ad ogni successo di suo figlio Jack in F2.

La vita aveva messo a dura prova Mick Doohan e lui si era costruito una corazza impenetrabile. Nel 1992 ebbe un incidente in cui rischiò l’amputazione di una gamba. L’intervento del dottor Claudio Costa fu provvidenziale e il pilota australiano scrisse la storia nel motociclismo mondiale vincendo 5 titoli consecutivi in 500GP tra il 1994 ed il 1998. Era considerato un pilota rude, con un carattere fortissimo, che sapeva bene ciò che voleva e lo otteneva. Con il passare degli anni aveva però smussato gli spigoli del suoi carattere dimostrando empatia nei confronti dei suoi colleghi.

Oggi è un altro e si scioglie davanti ai successi di suo figlio. Jack è il pilota rivelazione del Campionato Fia F2. Ha 19 anni, è alla sua prima stagione completa nella categoria propedeutica alla Formula1 dopo aver fatto alcune gare nel 2021. Dopo un inizio di stagione un po’ complicato, ha iniziato vincere ed ora è quarto in classifica generale in piena corsa per la terza posizione.

Nelle ultime gare Jack Doohan ha conquistato tre vittorie ed è salito complessivamente sei volte sul podio. Ha vinto anche all’Hungaroring dove Mick conquistò il suo primo successo nella classe 500 nel 1990. La vittoria più bella è stata però quella sul mitico circuito di Spa, nella gara della domenica, arrivata all’indomani del secondo posto conquistato nella sprint race del sabato. Tra l’altro con lui sul podio è salito Liam Lawson, un pilota dal cognome evocativo ma che non è parente Eddie.

Commosso Mick Doohan e con lui Davide Brivio. Dopo i successi conquistati del Motomondiale come dirigente, dal 2021 è il manager dell’Alpine F1 e Jack Doohan è uno dei suoi pupilli. Il giovane australiano, è cresciuto nel vivaio Red Bull, l’anno scorso si è classificato secondo nel Campionato Fia F3 ed è passato all’Academy francese. Jack inizia già a sentire il profumo di F1, provata in occasione di un test. Nel paddock della categoria cadetta viene considerato un autentico talento, destinato ad arrivare molto presto in F1. Intanto si è goduto il GP nel box Alpine, con tanto di maglietta del team. L’Australia che avanza verso la top class delle auto non è solo Oscar Piastri.