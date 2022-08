MotoGP: KTM in retromarcia “Mai più due esordienti nello stesso team”

Non era la prima volta che Tech3 schierava due esordienti in una stessa stagione MotoGP. Prima di Remy Gardner e Raul Fernandez era già successo con Johann Zarco e Jonas Folger nel 2017 (ne abbiamo parlato qui). La situazione però è ben diversa da allora, i due dominatori della Moto2 2021 stanno faticando tanto in sella alle rispettive RC16. I risultati fin qui ottenuti chiaramente hanno spinto KTM ad una riflessione per il prossimo campionato. Rivoluzione in corso nel team di Hervé Poncharal, si punta a ben altro nel 2023.

Più sicurezze per il cambiamento

Non si tratta solo dei colori GasGas (le moto saranno sempre KTM RC16), ma anche dei piloti. Il primo acquisto è Pol Espargaró, una vecchia conoscenza del marchio austriaco, nonché il primo a portarlo sul podio MotoGP. Dopo una prima (difficile) stagione senza concessioni, sembra che il costruttore di Mattinghofen voglia puntare maggiormente su chi già conosce la moto. Ecco il perché della rinnovata offerta a Miguel Oliveira, stavolta per Tech3 che non sarebbe più una squadra satellite, ma diventerebbe ufficiale a tutti gli effetti. In questo modo tre piloti su quattro saprebbero già cosa significa lavorare su una RC16, sicuri riferimenti quindi per puntare al cambio di rotta. Arrivando ad attirare così anche il futuro del motociclismo e dei talenti di KTM in particolare, come sottolineato da Pit Beirer. “Dobbiamo avere un po’ più di successo per essere la prima opzione per i nostri giovani” è il commento in proposito in un’intervista a Motorsport-Magazin.

“Sarebbe un dream team”

Servono sicuramente dei cambiamenti per quanto riguarda la moto, come ha infatti ammesso dal responsabile motorsport per KTM. Ma Dani Pedrosa, Mika Kallio ed il test team non bastano, questo passa anche per i piloti ingaggiati. “Abbiamo certo commesso alcuni errori in passato. Per esempio, non ci saranno più due esordienti in un’unica squadra” ha continuato Beirer. Conferma poi le aspettative del costruttore austriaco riguardo le due strutture 2023. “Una formazione con Brad Binder, Jack Miller, Pol Espargaró e Miguel Oliveira sarebbe per noi un dream team” ha infatti sottolineato il boss KTM. Il ritorno di Oliveira di sicuro non dispiacerebbe a Poncharal, che con lui ha festeggiato le prime e finora uniche vittorie in MotoGP. Ora però dipende dal portoghese, secondo il capo Tech3 la scadenza è Misano, per poi avere il tempo di valutare eventuali altre opzioni. Insomma, KTM sta lavorando per risalire in MotoGP con un chiaro obiettivo: le prime due gare del 2022 non dovranno più essere un unicum in campionato.

