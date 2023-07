Lucchinelli “Ai miei tempi meno professionalità, più passione”

Lo chiamavano “Cavallo Pazzo” e la gente lo amava proprio perché era così, fuori dagli schemi. Marco Lucchinelli ha conquistato il pubblico con i suoi successi ed il suo carattere. Nel 1981 diventò Campione del mondo classe 500 su Suzuki. La sua carriera non è stata lunghissima ma molto intensa. Abbandonate le moto è passato alle auto gareggiando anche in monoposto ma senza brillare. Tra l’altro, nota curiosa, si è cimentato anche come cantante partecipando al Festival di San Remo. Ora, a quasi 70 anni, va ancora in moto ed appena c’è qualche evento in circuito è sempre presente. La passione è la stessa di un tempo, anzi, forse ancora più forte.

“Vado ancora in moto regolarmente – racconta Marco Lucchinelli a Corsedimoto – Ho una scuola di Guida Sicura e ogni tanto vado in pista a divertirmi, quando poi ci sono occasioni con tanti ex campioni partecipo sempre molto volentieri”.

Se ti guardi indietro cosa vedi?

“Il mio motociclismo era meno professionale ma c‘era più passione, anche da parte del pubblico poi ogni periodo ha le proprie difficoltà. Io avrei potuto correre qualche annetto in più, solo quello. Forse ho smesso un po’ presto ed è questo il mio principale rimpianto”.

Sono cambiate tante cose da allora.

“Oggi i piloti hanno molto più perfette, non si rompono, l’elettronica che li aiuta ma per vincere bisogna essere bravi forti e darci il gas. Ora conta di più la moto e la dimostrazione è quest’anno con la Ducati. davanti sono tutte quelle, quasi tutti i piloti vanno forte con quella moto lì quindi significa che a Borgo Panigale hanno lavorato bene e sono felice”.

Marc Marquez tornerà a vincere?

“Per anni sono andati forte i giapponesi, adesso è girata la ruota a favore della Ducati ma Marquez tornerà, io spero proprio di sì”.

Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago F1 bestseller Amazon