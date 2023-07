MotoGP, KTM in contatto con LCR: dream team nel 2024?

KTM è la seconda forza della MotoGP nel campionato 2023 e sta lavorando intensamente per ridurre il gap dalla Ducati. Proprio da quest’ultima ha assunto alcuni ingegneri che stanno dando un buon impulso al progetto tecnico. La crescita rispetto alla scorsa stagione è evidente, anche se continua a mancare qualcosa per lottare per il titolo.

Non sono in pochi a pensare che alla casa di Mattighofen manchi un vero top rider. Brad Binder e Jack Miller sono dei buoni piloti, ma possono essere in grado di battagliare per la corona iridata? I dubbi sono soprattutto sull’australiano, “storicamente” poco costante. Non è un caso che ci siano rumors su un futuro arrivo di Marc Marquez, il cui contratto con Honda scade a fine 2024. Senza dimenticare la promozione di Pedro Acosta, ritenuto un giovane con prospettive da campione assoluto.

MotoGP, KTM vuole altre RC16: accordo con LCR?

KTM non ha ancora annunciato per quale squadra correrà Acosta. Tutto fa pensare che verrà messo nel team GASGAS Tech3 al posto di uno tra Pol Espargarò e Augusto Fernandez. La casa di Mattighofen aveva provato a chiedere a Dorna di poter schierare altre due RC16 con il team Ajo, però ha ricevuto un no secco. Carmelo Ezpeleta vuole lasciare i posti lasciati liberi da Suzuki a un altro costruttore, qualora si verificasse la possibilità di inserire un nuovo marchio in griglia.

Ma KTM non si arrende. Secondo quanto rivelato da Speedweek, sta pensando di strappare il team LCR alla Honda. Ci sarebbero già stati dei contatti tra Stefan Pierer e Lucio Cecchinello, che ha un contratto con HRC fino al 2024. Non è un’operazione semplice, ma il marchio giapponese è in un periodo di crisi e sembra che i rapporti tra le parti non siano più idilliaci come in passato. Un divorzio anticipato non va escluso al 100%.

Marquez e Acosta da Cecchinello?

Nell’ipotesi in cui il matrimonio KTM-LCR dovesse clamorosamente celebrarsi già nel 2024, quali sarebbero i piloti? Uno sicuramente Acosta, con la coppia Espargarò-Fernandez che rimarrebbe intatta nel box GASGAS Tech3. E l’altro?

Speedweek scrive chiaramente che sarebbe Marc Marquez, che lascerebbe volentieri Honda con un anno di anticipo. L’otto volte campione del mondo dovrebbe ridursi un po’ lo stipendio per favorire un’operazione che vedrebbe Red Bull, sponsor suo e di KTM, impegnata in prima linea. Vedremo se le indiscrezioni e i contatti si tramuteranno poi in fatti concreti. Oggi sembra qualcosa di complicato.

Foto: KTM