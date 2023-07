Vacanze maiorchine per Marc Marquez e la sua dolce metà Gemma Pinto. Il pluricampione della MotoGP si gode giorni di relax lontano dalle piste, in attesa che il Mondiale riprenda il 4 agosto a Silverstone. Regna grande attesa per conoscere il responso sul suo futuro, anche se tutto lascia pensare che proseguirà l’avventura in Honda fino alla scadenza di contratto nel 2024.

Il talento di Marc Marquez

Il sogno di tantissimi fan della MotoGP è quello di vedere Marc Marquez in sella ad una Ducati, un idillio che esprime anche il collaudatore Honda Stefan Bradl. “Marc ha più potenziale del fratello Alex, di Bezzecchi e di Marini“. Nonostante l’handicap tecnico della RC213V e le sue condizioni di salute quasi mai al top, l’otto volte iridato ha mostrato ancora una volta il suo potenziale. Nel primo Gran Premio di Portimao, prima dell’infortunio al dito rimediato nella gara domenicale, ha centrato il podio nella Sprint Race. A Le Mans (5° posto in gara) e al Mugello ha centrato la prima fila nelle qualifiche, sfruttando un pizzico di furbizia. Difficile per un fuoriclasse del suo calibro accettare di non essere nelle posizioni di vertice, da qui l’istinto di spingere sempre oltre il limite che ha portato a numerose cadute (14 incidenti in 5 GP).

La supremazia Ducati

Il pacchetto della Honda non è ancora competitivo per poter puntare alla vittoria, contro una Ducati in stato di grazia da oltre un anno a questa parte. Negli ultimi mesi Marc Marquez ha dichiarato a più riprese che “chiunque può andare forte con una Ducati”. Ne sono una prova i risultati di suo fratello Alex Marquez in sella alla Desmosedici GP22 del team Gresini e il fatto che ci siano cinque piloti Ducati nelle prime sei posizioni in classifica generale. “Quando dice che chiunque può andare forte con una Ducati, è un dato di fatto – ha dichiarato Stefan Bradl a Speedweek.com -. Ci sono abbastanza gare in cui tre piloti Ducati sono sul podio. Per loro non conta l’età del pilota, come si vede con Zarco. Diversi stili di guida portano al successo con la Desmosedici, anche con i modelli del 2022 e con tutti i team clienti“.

Il sogno di tanti

Da Borgo Panigale hanno ribadito a più riprese che l’operazione Marc Marquez non è per nulla facile e potrebbe creare qualche squilibrio in un team vincente anche con giovani piloti. Resta il fatto che nessun marchio vorrebbe dire no ad un talento simile. “Quando sei sulla moto giusta è tutto più facile“, ha concluso il collaudatore tedesco della Honda. “Se Marc siede su una Ducati, è imbattibile“. Un sogno che probabilmente non diventerà mai realtà.