Una parentesi da professionista prima di tornare alla quotidianità da meccanico alla Busso Garage. Marco Bussolotti è stato molto probabilmente l’unico pilota non professionista tra tutti quelli presenti lo scorso all’Emilia Romagna Round del Mondiale Superbike a Misano. Nonostante sia il Campione Italiano in carica ed il leader del CIV Supersport, nella vita quotidiana lavora a tempo pieno nella sua officina ad Ancora. Non fa allenamenti specifici per gareggiare in moto eppure grazie al talento, alla passione ed alla sua forte determinazione riesce sempre ad essere protagonista. Nel primo turno di prove libere aveva stabilito un eccellente settimo tempo su Yamaha Axon Seven Team. In Superpole aveva sfiorato la top 10. In gara-1 poi è stato costretto al ritiro mentre la domenica ha conquistato due punti mondiali precedendo quindi tanti piloti professionisti.

“E’ stata una bellissima esperienza – racconta Marco Bussolotti a Corsedimoto – Dispiace un po’ perché nelle prove eravamo stata abbastanza competitivi ma purtroppo in gara-1 ci siamo ritirati per un problema elettrico mentre domenica stavo facendo molto bene. Poi a causa di un contatto con un altro pilota ho perso molte posizioni. Dopo ho cercato di recuperare invece ho perso un’altra posizione. Sono le gare e va bene così. Ringrazio tutto l’Axon Seven team per l’opportunità. Spero ci sia un’altra possibilità ma non lo so quando potrò riprovare le emozioni di correre nel Mondiale”.

Intanto il 18 giugno sarà a Vallelunga per il terzo round del CIV Supersport con l’obbiettivo di rafforzare la leadership. Attualmente è in testa con 63 punti davanti a Simone Corsi e Stefano Valtulini.