Marc Marquez “presenta” Gemma Pinto: è la sua nuova fidanzata

Marc Marquez a Le Mans ha dimostrato che un mese e mezzo lontano dalla MotoGP non l’ha affatto arrugginito. È stato subito competitivo, nonostante una Honda che non vive certamente la sua migliore fase in top class. Anche se in gara ha buttato via un probabile podio a causa di una caduta, ha comunque ritrovato il sorriso guidando la sua RC213V. E il sorriso non gli manca neppure nella vita privata, non solo grazie a famiglia e amici.

Marc Marquez sta insieme a Gemma Pinto

Venerdì Marquez ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una foto nella quale si vede una sua mano insieme quella di una ragazza. Nessun tag, nessun commento. Ma ci hanno messo poche ore in Spagna a individuare il nome di quella è la nuova compagna del pilota MotoGP. Si tratta di Gemma Pinto.

La ragazza è catalana ed ha appena compiuto 26 anni. È laureata in Pubblicità, Relazioni Pubbliche e Marketing presso la Facoltà di Comunicazione e Relazioni Internazionali dell’Università Ramon Llull a Barcellona. Ha pure conseguito un master in Social Media Marketing & Digital Strategy. Lavora come modella e influencer, oltre ad essere Brad & PR manager dell’azienda Kream. Collabora con più marchi ed è stata protagonista di alcune compagne pubblicitarie. Sul suo profilo ufficiale Instagram possiede 58.400 follower, al momento.

Viaggio Marocco prima di ripensare alla MotoGP

Il programma Socialité su Telecinco ha anche mostrato un’immagine di Marquez e Gemma in aeroporto a Marrakech, dove la nuova coppia sta trascorrendo una vacanza. L’otto volte campione del mondo si gode un po’ di relax prima di risalire sulla sua RC213V. Il prossimo appuntamento del calendario MotoGP è in Italia, al Mugello, nel weekend 9-11 giugno. Honda permettendo, cercherà di lottare nuovamente per salire sul podio.