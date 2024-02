Perchè il Flat Track sta diventando molto in voga fra i piloti profesionisti della velocità come metodo di allenamento? Ve lo facciamo vedere da dentro, cioè correndo una gara endurance insieme ad alcuni nomi molto conosciuti, di livello Mondiale. Il nostro Fabio Nonnato è a Santa Rita, in provincia di Grosseto, per partecipare ad una competizione Endurance. In sella ad una KTM, come un pilota vero, in mezzo ai piloti veri. In questo primo video, qui sopra, la preparazione e le prove sabato. Tutto su CorsedimotoTV