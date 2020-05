Fase-2, allenamenti in moto: piloti in attesa dell’ok del Ministero

I piloti possono allenarsi in moto durante la Fase-2 dell'emergenza Coronavirus. Ma si attendono le Linee Guida del Ministero dello Sport.

Da lunedì 4 maggio cosa cambia per i piloti MotoGP e delle altre categorie? A fare chiarezza è la Federmoto, che non è preposta a rilasciare autorizzazioni. “Le direttive che indicano chi possa utilizzare la moto come mezzo di locomozione, o a fini ludici e di attività sportiva, o per effettuare allenamenti sportivi o attività agonistiche motociclistiche, sono comprese nei Decreti del Governo e degli Organi regionali e comunali”.

Per tutto il mondo dello sport si attendono le Linee Guida che verranno emanate dal Ministero dello Sport nei prossimi giorni. “Sottolineiamo che la Federazione Motociclistica Italiana è in contatto con le massime Autorità politiche e istituzionali per portare avanti le istanze dei motociclisti, che comunque non possono non tenere conto dell’obiettivo di salvaguardare la salute di tutti”. Tutti i piloti dovranno sottostare ai limiti agli spostamenti importi dalla Regione di residenza. L’ultimo decreto relativo all’emergenza Coronavirus consente attività motoria individuale. Ma lo sport è differente e dovrà attenersi alle suddette Linee Guida.

“Gli Atleti di Interesse Nazionale potranno tornare ad allenarsi individualmente sulla pista di un impianto. Per il momento i piloti di Enduro, Trial e Motorally su strada o fuoristrada, in attesa di eventuali chiarimenti del Ministero, non potranno farlo. A meno di esplicite autorizzazioni emanate dalle Autorità Locali”. Ma resta da capire cosa si intende per atleti di interesse nazionale. “In questo momento non sappiamo dire se un qualunque licenziato potrà o no uscire in moto in futuro”.

In attesa di ulteriori indicazioni derivanti da protocolli ministeriali, la FMI ha pubblicato le Linee Guida tecnico-sanitarie che gli Atleti di Interesse Nazionale dovranno seguire (LEGGI QUI).