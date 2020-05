MotoGP virtuale, Francesco Bagnaia: “Sono stato un pollo!”

La caduta sul finale priva Francesco Bagnaia del secondo successo in tre gare MotoGP virtuali. "Ero davanti, ma ho commesso tanti errori."

Domenica di gare virtuali chiusa con un colpo di scena per la categoria MotoGP. Francesco Bagnaia era sulla strada per diventare il primo pilota a vincere due gare, visto il netto dominio che stava imponendo anche a Jerez. A pochi giri dalla fine però ecco l’errore che gli è costato il successo, regalato a Maverick Viñales. L’italiano si ‘accontenta’ così del 3° posto in questa terza gara virtuale, superato anche da Alex Márquez.

“Sono stato un pollo!” è il commento di Francesco Bagnaia a fine competizione. “Come avevo detto, è molto importante non fare errori. Io ne ho fatto uno!” In un momento cruciale, il 10° giro dei 13 da completare in questa gara virtuale. “Ero davanti, con Maverick [Viñales] e Alex [Márquez] che stavano recuperando il distacco. Alex poi è caduto ed io ho cominciato a commettere vari errori, non so bene perché.”

“Sono infine scivolato alle curve 12-13 e ho perso tanto tempo.” Per tutti un ‘esordio’ con la versione 2020 del gioco MotoGP, una novità che ha divertito i protagonisti ma anche provocato svariati incidenti virtuali. Davanti però rimangono gli stessi, ovvero Bagnaia, Alex Márquez e Viñales, sempre sul podio. Ora sono tutti e tre appaiati al comando della classifica del ‘campionato virtuale’, in attesa di una quarta gara ancora da confermare.