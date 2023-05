Tom Booth-Amos è in corsa per due titoli. E’ in testa al World Supersport Challenge nell’ambito del WorldSSP con MotoZoo ed è al primo posto nel BSB Supersport con Gearlink Kawasaki Motorcycle Racing Team. A Donington ha seguito Tom Booth-Amos, in qualità di capo tecnico, Fabio Uccelli che ha portato in Inghilterra il materiale sviluppato nella sua officina per il Mondiale. Il pilota inglese ha migliorato notevolmente le proprie prestazioni. E’ stato il più veloce in qualifica ed ha stravinto gara-2 nonostante un’uscita di pista.

“E’ stata un’esperienza stupenda , molto emozionante – racconta Fabio Uccelli a Corsedimoto – a Donington ho avuto un’accoglienza incredibile sia dal team Gearlink che nel paddock dagli altri piloti e team. L’ambiente del BSB qualcosa di magico a livello di pubblico e di organizzazione. Tom è andato molto bene, in qualifica ha fatto la pole position con oltre un secondo di vantaggio. In gara-1 è partito bene poi purtroppo è caduto mentre in gara-2 ha vinto con 7 secondi nonostante una sbavatura che gli ha fatto perdere parte del vantaggio. Dopo la gara tutti si sono congratulati con me: da Kawasaki UK ai dirigenti del team Gearlink che mi hanno chiesto di andare a tutte le gare del BSB come capo tecnico della loro squadra”.

Hai accettato?

“Sarà impegnativo lavorare in due campionati, in luglio gareggeremo tutti i week-end però è una bellissima sfida ed una grande soddisfazione. Cercherò di fare entrambi. L’obbietto di Tom Booth-Amos è vincere sia il World Supersport Challenge che il BSB Supersport”.

Il BSB è stato un po’ l’antipasto della gara di Misano del WorldSSP?

“Si e per noi di MotoZoo sarà l’appuntamento di casa. Abbiamo fatto dei test a Misano ad inizio stagione ed erano andati bene. Tom Booth-Amos è in forma e la moto è competitiva. Nel Mondiale ci manca un po’ in la qualifica perché a livello di passo gara ci siamo. L’obbiettivo è come sempre la vittoria nel World Supersport Challenge e cercare di entrare tra i primi dieci nella generale. Ovviamente a Misano ci sarà anche Luke Power, un ragazzino giovanissimo che sta facendo un po’ fatica ma era una cosa del tutto prevedibile. Sono convinto che con il tempo riuscirà ad emergere anche lui”.