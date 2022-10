Enzo Ferrari, l’amore per le moto e la special 900 progettata negli anni ’90

Weekend a tutto gas tra MotoGP, World Superbike e Formula 1. Gli appassionati di moto seguono spesso anche l’automobilismo ma le due realtà oggi sono piuttosto distanti. Agli albori del motorsport però erano molto vicine. Abbiamo già raccontato la storia di John Surtees ma anche Enzo Ferrari era legato al motociclismo.

La Scuderia Ferrari settore moto

La Scuderia Ferrari negli anni trenta gestì un team di moto e debuttò con un successo. Il 28 marzo 1932 Guglielmo Sandri vinse il Gran Premio Primavera a Modena su una Rudge 350cc della squadra gestita da Enzo Ferrari. In tre stagioni il team del Drake conquistò 44 vittorie e tre titoli nazionali con i piloti milanesi Giordano Aldrighetti nel 1932 e nel 1933 e con Aldo Pigorini nel 1934. Enzo Ferrari pensava che il motociclismo fosse un’attività formativa anche per l’automobilismo. Non a caso Tazio Nuvolari e Achille Varzi arrivavano dal motociclismo.

Dopo tre anni decise comunque di abbandonare il motociclismo per dedicarsi a tempo pieno all’automobilismo ma certi amori non finiscono mai del tutto.

La 900

Qualche anno dopo la morte del Drake fu varata una moto con lo stemma del Cavallino. L’ingegnere americano David Kay, già progettista MV Agusta, chiese a Piero Ferrari di poter realizzare una moto con i colori ed il marchio della casa di Maranello. Acconsentì immediatamente, forse per rinverdire quel legame con il mondo delle moto.

La Ferrari 900 venne costruita tra il 1990 ed il 1995. Esteticamente ispirata alla Ferrari Testarossa, era equipaggiata con un motore 4 cilindri in linea da 900 cc in grado di erogare 105 cv ad un regime di 8800 giri/minuto e raggiungere una velocità massima di 265 chilometri orari. Per l’epoca ed un autentico gioiello. Era stato utilizzato il magnesio, il carbonio, l’alluminio e pesava appena 172 chili. La Ferrari 900 venne presentata Classic Bike Show del 1995 ma non ebbe un futuro. Venne poi battuta all’asta nel 2012 per 110mila dollari e da quel giorno cadde nell’oblio.

