MotoGP, Pernat su Andrea Iannone: “Il talento non si perde, la testa…”

Quarto tempo per Enea Bastianini nella combinata del venerdì in Malesia, primo pilota Ducati in un venerdì che ha colto molti alla sprovvista con la pioggia caduta nel primo pomeriggio. Il pilota romagnolo del team Gresini indovina la mossa della soft per tentare il time attack e centra provvisoriamente l’accesso diretto al Q2. Sarebbe un gran colpo in caso di bagnato anche nelle FP3. L’obiettivo è chiudere questa stagione MotoGP al terzo posto prima di indossare la tuta rossa del team factory nel test di Valencia.

Bagnaia sulle orme di Agostini

In casa Ducati è un momento storico, con Pecco Bagnaia ad un passo dal titolo mondiale. Carlo Pernat, manager di Enea Bastianini, spinge sulla vittoria del pilota piemontese. “L’ultima volta che un pilota italiano ha vinto con moto italiana fu Giacomo Agostini. Si può passare alla storia con Pecco Bagnaia che vince con Ducati, ci mancherebbe altro se non fosse il focus del weekend“, dice in riferimento alle dichiarazioni di Livio Suppo, secondo cui i media starebbero parlando troppo dell’alfiere Ducati. “Tanto è vero che questa possibilità di vincere ha fatto venire tanti giornalisti che non venivano più. Mi spiace per Suzuki – aggiunge il manager ligure -, ha vinto Rins in modo intelligente (a Phillip Island, ndr). Ma magari ce ne fossero di cose così…“.

Bastianini vuole il terzo posto

Il circuito di Sepang sembra calzare a pennello per il ‘Bestia’, da tempo aspettava questo appuntamento in calendario per provare a salire ancora sul podio. “Secondo me Bastianini qui può vincere, già nelle prove a febbraio ha fatto il primo tempo, questa è una pista favorevole dove si trova bene. Ci giochiamo il terzo posto, è fattibile, 15 punti non sono tanti. Vedo l’Aprilia non in crisi ma con qualche problema, forse si è creato un po’ di confusione. Noi puntiamo al terzo posto e si può fare“, sottolinea Carlo Pernat. Al contrario del connazionale Bagnaia, il pilota romagnolo ha optato per il time attack con la mescola soft alla fine delle Prove Libere1. “Abbiamo messo la gomma da tempo, perché al pomeriggio può fare molto più caldo o piovere e non si può migliorare“.

Enea e il salto in Ducati factory

Due gare alla fine del Mondiale MotoGP, all’indomani della gara di Valencia Bastianini metterà finalmente piede nel box ufficiale. Per adesso resta concentrato sul GP della Malesia e il terzo posto in classifica finale. “Già quando è arrivato l’anno scorso in Gresini il suo obiettivo era quello di arrivare nel team ufficiale. Enea è un testone… E’ una persona tranquilla, ma quando si mette qualcosa in testa ci deve arrivare – spiega Pernat -. Al momento è molto concentrato sul terzo posto, o anche di fare meglio, la matematica lo permette, se ci fosse il GP di Lourdes… non si sa mai. Il terzo posto significa anche premi maggiori, bonus, sponsor. Non parliamo ancora tanto del prossimo anno, non va a vedere neanche il box della Ducati“.

L’ingresso nel box rosso avverrà con Marco Rigamonti al suo fianco, attualmente crew chief di Johann Zarco. Da settimane è ormai noto che Alberto Giribuola cesserà la collaborazione con Ducati per passare in KTM con un ruolo di primo piano. “Enea ha parlato diverse volte con Marco Rigamonti… La storia viene molto serenamente, ne parliamo, è un mondo nuovo, sarà sotto pressione con tanta gente. Ma quello che vuole lo raggiunge a modo suo“.

Il ritorno in MotoGP di Iannone

In passato Pernat ha seguito anche la carriera di Andrea Iannone, fino a quando la squalifica non lo ha messo fuori dai giochi. Nel 2024 potrebbe ritornare in sella ad una MotoGP? “Il talento non lo perdi, la testa è un po’ diverso. Credo che sia una cosa difficile. C’è la possibilità perché è molto amico di Paolo Campinoti, ma bisogna vedere Ducati che dice – conclude il manager -. Gigi (Dall’Igna, ndr) era molto contento di Iannone per il suo talento, un po’ meno contento della testa“.