Corsedimoto, un agosto da record: 6,7 milioni di pagine viste

Agosto da record per Corsedimoto, con 1,6 milioni di lettori unici e 3,6 milioni di accessi. In arrivo parecchie novità tecniche ed editoriali

E’ stato un agosto 2020 da record assoluto per Corsedimoto. La testata edita da CDM Edizioni nel mese di riferimento ha coinvolto 1.622.068 browser (lettori) unici, per complessivi 3,6 milioni di accessi registrati. Le pagine lette sono risultate 6,7 milioni. Sempre in agosto, su Corsedimoto sono stati 1,2 milioni le visualizzazioni di video preroll (Fonte: Adobe Analytics) Si tratta del miglior risultato mensile per Corsedimoto, che è on line soltanto dal 2016. Estremamente positivi anche i risultati in prospettiva annuale: già in luglio la testata ha eguagliato l’intero traffico del 2019. La crescita continua a ritmo esponenziale.

Audience in crescita

Corsedimoto è partner di Gazzetta Motori la piattaforma dedicata ai motori presente su Gazzetta.it, che chiude un’estate dal primato (qui l’approfondimento). Alcuni dei contenuti realizzati da GM sono accessibili anche attraverso una sezione dedicata sulla home page di Corsedimoto. La testata consolida il secondo posto fra i siti di moto in Italia, confermandosi di gran lunga la più seguita fra quelle dedicate unicamente allo sport. I lettori potranno gustare dai prossimi mesi parecchie novità tecniche ed editoriali, in avanzata fase di progettazione.

Un successo che cresce

“Questi numeri di successo sono un grande riconoscimento per uno staff che ogni giorno, anzi ogni minuto, ce la mette proprio tutta per offrire ai lettori un’informazione puntuale e di qualità” spiega il direttore Paolo Gozzi. “Corsedimoto piace perchè trasmette la passione per il nostro affascinante sport. L’obiettivo che ci siamo prefissi è essere autorevoli per i super appassionati , che da sempre sono il nostro zoccolo duro, ma al tempo stesso coinvolgere anche una fetta di pubblico più generalista, al quale cerchiamo di trasmettere l’attrattiva e i valori del motocliclismo. Nel medio termine la testata implementerà l’offerta video, che da un paio di mesi si avvale di nuove proprietà di visualizzazione e diventerà uno dei cardini della nostra offerta editoriale.”