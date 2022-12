Quando Aprilia nell’Endurance vinceva alla 8 ore di Suzuka

La nostra anticipazione dell’interessamento di Aprilia riposto nel Mondiale Endurance con previsto il ritorno, con svariate squadre, l’anno prossimo nella classe Superstock con la RSV4 1100, inevitabilmente ha generato la curiosità di molti. Non potrebbe essere altrimenti, considerando l’importanza sincerata da un impegno di simile portata. A maggior ragione con la premiere di assistere al primo banco di prova agonistico internazionale della RSV4 1100. Di questo avremmo modo di parlarne prossimamente per quello che, per la casa di Noale, si prospetta come di un ritorno nelle competizioni di durata.

TRASCORSI APRILIA NELL’ENDURANCE

Proprio così. Per quanto universalmente ci si ricordi di Aprilia protagonista dei Gran Premi, Superbike, Off-road e, in origine, Trial, per svariati anni ha militato anche nel Mondiale Endurance. Con qualche prestazione degna di nota e persino svariati traguardi storici che avevano fatto sognare.

UN SOGNO CHIAMATO 8 ORE

A proposito di sogni, con questa rinnovata passione per l’Endurance, parecchi hanno già cullato l’idea di vedere un giorno, chissà, Aprilia al via della 8 ore di Suzuka. Magari con i loro piloti MotoGP. Chi più, chi meno, alcuni di loro dai trascorsi nella specialità. Lorenzo Savadori con Louit Moto Kawasaki affrontò diverse 24 ore nel recente passato, mentre Miguel Oliveira prese parte alla 12 ore di Portimao 2016. C’è poi un precedente “sfiorato” per Aleix Espargaro e Maverick Vinales, i quali insieme dovevano disputare la 8 ore di Suzuka nel 2015. Tuttavia, all’ultimo momento utile, Suzuki ritirò questo progetto. Vederli entrambi con Aprilia alla “gara delle gare” sarebbe, come si suol dire, “tanta roba“. Anche perché, sul mitico circuito dell’ottovolante, l’azienda veneta ci ha già corso. E persino vinto!

APRILIA VINCENTE ALLA 8 ORE DI SUZUKA 2005

Parliamo del 2005 quando la RSV Mille R dell’Aprilia Motociclismo Test Team, progetto condiviso con il celebre mensile del settore, vinse la Stock Sport. Una classe all’epoca esclusiva della 8 ore, ma non riconosciuta nel contesto del Mondiale Endurance targato FIM. Resta pur sempre una vittoria, per quanto in una categoria con soli 2 partenti e frutto di un 43° posto finale, ma per l’appunto sempre un primato a Suzuka. Oltretutto con un equipaggio estremamente interessante capeggiato da Daniele Veghini, collaudatore Aprilia e recordman (condiviso con Niccolò Canepa) italiano di partecipazioni alla 8 ore: ben 5 (2005, 2013, 2016, 2017, 2019), tutte con la casa di Noale. Accanto a lui avevano corso Federico Aliverti, attuale direttore proprio di Motociclismo, e la velocissima Samuela De Nardi, una delle 12 motocicliste ad aver avuto l’opportunità di affrontare la 8 ore dal 1978 ad oggi.

IN GIAPPONE TOP-20

Dal 2000 si sono viste complessivamente 18 Aprilia affrontare la leggendaria corsa giapponese, 15 delle quali in grado di vedere il traguardo. Miglior risultato un 17° posto conseguito nel 2011 dal Team Sugai Racing Japan dello stesso Yoshiyuki Sugai (per anni legato all’azienda italiana nell’All Japan) insieme a Hideyuki Ogata.

TOP 10 AL BOL D’OR

Il sodalizio Aprilia-Motociclismo raggiunse un altro rimarchevole traguardo nel 2006. Al Bol d’Or, all’epoca di scena a Magny-Cours, la RSV 1000 R Factory numero 79 concluse al 10° posto assoluto, 3^ tra le Superstock in qualità di miglior moto europea e bicilindrica classificata. Un bel traguardo per Federico Aliverti, Fabrizio Pellizzon e Daniele Veghini, per un’avventura caratterizzata da una grafica speciale, espressamente ispirata alle 250 GP degli anni ’80-’90. Per la livrea era stato infatti indetto un concorso con presentati addirittura 1.046 progetti di 350 differenti appassionati/aspiranti designer.

UNA RSV4 FRANCESE A LE MANS

Per la RSV4 1100 il debutto è previsto il prossimo mese di aprile con la 24 Heures Motos di Le Mans, atto inaugurale del FIM EWC 2023. Proprio alla maratona della Sarthe dal 2011 milita il team Le Mans 2 Roues, concessionario e preparatore Aprilia proprio della cittadina della Francia centro-occidentale. In 12 partecipazioni alla 24h Le Mans con la RSV4 si sono registrati 6 ritiri, ottenendo tuttavia nel 2012 un pregevole 17° posto assoluto (7° di classe), bissato nel 2021 (9° tra le Superstock). Quest’anno, annoverando in equipaggio anche Alex Bernardi, ha portato a termine la 24 ore in 23^ posizione, 15^ tra le Stock consentendo ad Emmanuel di marcare il 21° gettone di presenza all’evento, secondo solo a Gerard Jolivet (25).