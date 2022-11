Andrea Migno addio Mondiale senza rimpianti “Ho dato il massimo”

Andrea Migno è sereno. Non è triste, arrabbiato o rassegnato, anzi. Ha voglia di voltare pagina e tuffarsi in una nuova avventura. Ha lasciato il Motomondiale ma pensa e spera che sia un arrivederci e non certo un addio. Ora ha già iniziato a pianificare il suo futuro: sempre nelle moto e tra i prototipi. Il pilota romagnolo ha debuttato nel Mondiale Moto3 nel 2013 e dal 2015 al 2022 ha corso complessivamente 153 gare conquistando 11 podi di cui due vittorie, l’ultima quest’anno in Qatar.

Andrea Migno, hai iniziato la stagione in modo fantastico poi cosa è successo?

“Le prime gare sono andate benissimo. La vittoria poi in un’altra ho lottato per il podio, ad Austim mi sono classificato terzo. Andava alla grande poi siamo arrivato in Europa ed abbiamo iniziato a fare fatica mentre le KTM sono cresciute tantissimo. Ci sono stati un po’ di problemi durante tutto l’anno. Il feeling con il team e con la moto non era dei migliori ed è andata così. Non siamo andati male non non siamo riusciti ad eccellere”.

Deluso?

“Durante l’anno c’è stata un po’ di delusione perché le cose non andavano come avrei voluto e non c’era un gran bel clima nella squadra però adesso non ci penso più e voglio voltare pagina”.

Cosa farai nel 2023?

“Sto lavorando per cercare di partecipare al CEV Moto2. Avrei sempre voluto correre con quel tipo di moto e quelle del CEV sono come quelle del Mondiale in tutto per tutto. Il livello è molto buono e può essere un ottimo trampolino di lancio”.

Sarebbe stato impossibile restare nel Mondiale?

“Dobbiamo essere realisti. Ormai l’ottanta percento dei piloti porta i soldi, lo sappiamo tutti quindi è inutile girarci attorno. Forse qualcosa ho sbagliato io, anzi, sicuramente ma ho dato sempre tutto quello che potevo e contro lo strapotere KTM c’era poco da fare. Se avessimo fatto dei risultati migliori forse avrei potuto avere qualche chance in più di restare ma sarebbe stato comunque difficile”.

Hai preso in considerazione il Mondiale Supersport?

“Ho avuto delle proposte ma in questo momento non mi interessa perché a me piace la Moto2”.

Quando tornerai nel Motomondiale?

“Spero nel 2024, dopo un anno nel CEV. Mi piacerebbe molto e mi auguro di averne la possibilità”.

Sei ancora nella VR46 Academy?

“Sì e speriamo che questa cosa possa giocare a mio favore in prospettiva 2023”.

Foto:MotoGP.com

