MotoGP, Quartararo vince l’Agostini Fan Award. Espargarò: “Che furto!”

Alla fine della stagione MotoGP 2022 Dorna ha indetto un nuovo riconoscimento, l‘Agostini Fan Award, riservato al miglior sorpasso dell’anno. Un premio dedicato al quindici volte campione italiano, Giacomo Agostini, ad assegnarlo la giuria popolare con una votazione online. A vincere è Fabio Quartararo, ma ad Aleix Espargarò non è andata giù e ha postato un commento sul suo profilo Twitter.

Il miglior sorpasso dell’anno in MotoGP

Dorna ha selezionato un totale di quattro sorpassi effettuati tra il Gran Premio di Valencia 2021 e l’ultima gara della Malesia. Nella lista il sorpasso di Aleix Espargaró al Gran Premio di Assen, gara in cui il pilota Aprilia ha beffato Jack Miller e Brad Binder in frenata all’ultima chicane conquistando il quarto posto. Nell’elenco c’era anche il sorpasso di Fabio Quartararo su Jack Miller alla nuova chicane del Red Bull Ring, il sorpasso di Enea Bastianini su Pecco Bagnaia che lo ha portato alla vittoria di Aragon e infine quello di Pecco Bagnaia in Australia su Marc Marquez e Jorge Martín. Una scelta non facile per i milioni di tifosi raccolti sui canali ufficiali della MotoGP, ma il voto popolare non si discute…

Il commento del pilota Aprilia

La Dorna ha utilizzato tutti i suoi profili social (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter…) per raccogliere i voti dei fan della MotoGP. Il responso finale è arrivato in occasione della serata di gala tenutasi a Valencia poche ore dopo l’ultimo Gran Premio. A conquistare il primo “Agostini Fan Award” è il campione uscente Fabio Quartararo con la sua manovra nel Gran Premio d’Austria 2022, decisione diplomaticamente accettata dai suoi colleghi. Ma a distanza di giorni è intervenuto sull’argomento il pilota di Granollers sui social, rispolverando il round olandese prima della pausa estiva. “Quella gara è stata brutale, per me la migliore della mia carriera sportiva“, ha detto Aleix Espargarò. “E so che se dicessi che è ingiusto che questo sorpasso non abbia vinto il premio per il migliore dell’anno, mi direbbero che sono matto. Siccome non me ne frega niente di quello che dicono, che furto che non sia stato il migliore!“.

Foto: MotoGP.com