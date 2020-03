Alex Rins ed il grande passo: la fidanzata Alexandra ha detto sì

Con il Mondiale attualmente sospeso, Alex Rins ha dato una svolta alla sua vita privata. Il pilota Suzuki ha chiesto alla fidanzata Alexandra di sposarlo.

Il Motomondiale è fermo, ma non i piloti: la vita lontano dalle corse continua, come nel caso di Alex Rins. L’alfiere Suzuki in particolare ha deciso di compiere un grande passo, ovvero chiedere la mano alla sua fidanzata. Ci ha pensato proprio lei, Alexandra Perez, a dare l’annuncio sul suo profilo social. Un “42 milioni di volte sì!” come risposta alla domanda, assieme alla foto dell’anello.

Una lieta notizia per il pilota Suzuki, come detto attualmente fermo ai box per l’emergenza coronavirus. Chissà che, una volta ripartito il Mondiale, Alex Rins non possa festeggiare anche con una vittoria. Dopo i test svolti a Sepang, lo spagnolo appariva come uno dei più competitivi per questa nuova stagione. Solo la pista darà il responso definitivo, chiaramente quando la situazione migliorerà.