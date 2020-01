Una cena con raccolta fondi per Fondazione Simoncelli e la Casa del Sic

Si è svolta lunedì una cena nel ricordo di Simoncelli per raccogliere fondi. Questi, dati alla Fondazione, verranno destinati alla Casa del Sic.

Una serata per ricordare Marco Simoncelli e raccogliere fondi per la Fondazione a suo nome. Lunedì sera oltre 150 persone si sono ritrovate per questo al ristorante La Pineta di Misano. Un ritrovo ad una settimana da quello che sarebbe stato il suo 33° compleanno. Presenti all’evento, oltre a tanti piloti, anche il padre Paolo e Kate Fretti, come ricordiamo allora fidanzata di Simoncelli e sempre parte integrante di queste iniziative.

Come detto, l'obiettivo era raccogliere fondi per la Fondazione, da destinare poi alla Casa del Sic. Si tratta di una struttura per disabili costruita in una frazione di Coriano ed inaugurata proprio l'anno scorso nel giorno del compleanno del pilota. Un progetto importante, per il quale nella serata di lunedì sono stati raccolti oltre 1600 euro. Alla fine, il taglio della torta per tutti i presenti, un dolce con l'immagine della Casa e del logo di SIC58.





















Non è mancata la collaborazione con il Motoclub Misano Adriatico, ma hanno preso parte alla serata come detto anche un buon numero di piloti. Parliamo di Bryan Toccaceli, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Mattia Pasini, Mattia Casadei, i due alfieri SIC58 Squadra Corse Tatsuki Suzuki e Niccolò Antonelli, Lorenzo Gabellini. Con loro anche l’ex pilota e commentatore TV Mauro Sanchini.

“Un anno fa la struttura non era stata ancora completata del tutto” ha precisato Paolo Simoncelli. “Ci sembrava però giusto inaugurarla in un giorno particolare, quello del compleanno di Marco. Questa settimana verranno realizzati gli ultimi collaudi.” Per finire, i ringraziamenti a tutti i presenti anche da parte di Kate Fretti, che ha concluso i discorsi prima del taglio della torta da parte dei piloti.

Foto di copertina SIC58 Squadra Corse, gallery di Marzio Bondi