Sym lancia Joyride 16, lo scooter 300 che fa la differenza: ecco perchè

Sym propone il nuovo Joyride 16, uno scooter destinato a far parlare molto di sè. Salire o scendere più rapidamente o per trasportare oggetti e borse, la pedana piatta può far la differenza nella scelta di uno scooter. Pur se tra i best seller a ruote alte la pedana piatta è un elemento comune, non sono in molti gli scooter midi GT ad avere questa caratteristica. Joyride 300 16” si inserisce nel segmento dei GT, unendo le esigenze di mobilità urbana al comfort necessario per i trasferimenti più lunghi. Linee moderne ed una illuminazione full LED con faro anteriore a tre elementi lo rendono ben riconoscibile nel traffico. Apprezzatissime le performance del motore SYM 300 cc, già utilizzato su Joymax 300 Z+, HD 300, Cruisym.

Com’è fatto

Il vano sottosella è profondo, ben conformato e sfruttabile. Il risultato è stato ottenuto collocando la batteria nel fianchetto anteriore e spostando il serbatoio carburante sotto la ampia pedana. Nel retroscudo c’è comunque spazio per un ulteriore vano con presa a ricarica rapida USB 2.0 .

La strumentazione è un display LCD a colori di immediata consultazione. Completano la dotazione di serie la piastra portapacchi, su cui si può montare un bauletto. Sul Joyride 16 quindi c’è tutto, tranne che le tradizionali chiavi: al loro posto c’è una smart-key – che permette l’avviamento anche con batteria del telecomando scarica – integrata con un sistema di allarme.

Quanto costa?

L’impugnatura ergonomica del manubrio e la larghezza ridotta lo rendono idoneo per muoversi agevole nel traffico urbano. In caso di trasferimento extra-urbano è possibile contare su un parabrezza regolabile in altezza. Chi sceglie Joyride 16, disponibile in quattro colori (bianco, nero, blu, grigio), puo’ contare su quattro anni di garanzia e quattro anni di assistenza stradale – foratura inclusa – senza costi aggiuntivi. Il nuovo SYM Joyride 16 è in vendita a € 4.999 fc che grazie alla promozione in corso, valida fino al 31 dicembre, diventano 4699 fc .

Highlights

Pedana piatta; ruota anteriore da 16”; fari full led; gruppo ottico anteriore con tre elementi ottici separati. Strumentazione LCD; parabrezza regolabile in altezza; smart-key con sistema di allarme integrato. Vano anteriore con presa ricarica rapida USB 2.0; apertura sportello benzina dal comando di accensione. Portapacchi integrato