Stuntman perde il controllo dell’auto al MBE: circa 10 feriti

Poteva avere conseguenze molto più gravi l’incidente avvenuto quest’oggi in occasione della giornata inaugurale del Motor Bike Expo 2024, la fiera internazionale del motociclo di Verona. Durante un’esibizione, uno stuntman ha perso il controllo della propria BMW, schiantandosi contro le transenne e travolgendo un gruppo di spettatori in una delle aree esterne del quartiere fieristico.

Stuntman perde il controllo dell’auto: le condizioni dei feriti

Secondo quarto riportato dai colleghi di ANSA, l’urto ha registrato il coinvolgimento di 14 persone (colpite tuttavia dalle recinzioni e non direttamente dalla vettura), 9 di queste trasportate successivamente negli ospedali di Borgo Trento, Negrar di Valpolicella e Villafranca: 3 in codice giallo e le restanti 6 in codice verde.

La dinamica

In base alle indiscrezioni raccolte (avvalorate da alcuni video circolati in rete), il pilota stava compiendo delle “derapate” mentre si trovava sul tettuccio dell’auto. Prima di perdere il controllo della BMW, sbandare e finire contro le transenne, dietro le quali era assiepato il pubblico in piedi. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con 5 ambulanze, oltre alla Polizia locale per i rilievi del caso.

La nota di Veronafiere

In merito all’accaduto Veronafiere ha spiegato: “L’incidente è avvenuto durante uno degli show dinamici con auto e stuntman professionisti – ha proseguito la Spa fieristica – nel dispiacersi per quanto accaduto ed esprimendo vicinanza ai suoi visitatori, Veronafiere precisa che è stato attivato immediatamente il piano sanitario con l’intervento dei mezzi del Suem e della Polizia. Grazie alla barriera di sicurezza, nessuna di queste ha riportato gravi lesioni“. Non ci sono al momento altri dettagli da riportare.