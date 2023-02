Shark lancia un’altra novità: ecco Spartan GT Pro

Shark Helmets presenta SPARTAN GT PRO un casco dalle performance uniche e dall’alta capacità protettiva. Il nuovo SPARTAN GT PRO è un modello che al contempo rassicura e ispira. “Protagonista della nuova collezione 2023, il nuovo SPARTAN GT PRO rispecchia appieno il DNA di Shark offrendo un’altissima protezione, finiture di pregio e importanti dettagli all’insegna della massima innovazione”, afferma Marjorie Baudet, General Manager di Shark Helmets.

Sicurezza senza precedenti

La calotta in fibre composite multiassiali e carbonio, associata all’EPS (expanded polystyrene) in multidensità, offre in questo top di gamma un altissimo livello di protezione. La visiera ultraresistente e ad alto spessore regala un grado di sicurezza supplementare, grazie al suo sistema di chiusura con 4 punti di ancoraggio. E’ direttamente ispirato al casco racing di Shark, il Race-R Pro GP. Lo SPARTAN GT PRO è, inoltre, dotato di un sistema innovativo e intelligente, lo “SHARK EMERGENCY RELEASE SYSTEM”, che permette di sfilare in maniera rapida e intuitiva il paranuca. Ma anche i guanciali in caso d’incidente.

Utilizzo e confort al massimo su strada

Creato per la strada, il profilo aerodinamico di questo casco limita il fastidioso effetto buffeting e rivela dettagli studiati per limitare al massimo i rumori esterni. Il suo sistema di ventilazione è completamente regolabile e ottimizzato, grazie alla presenza di tre prese d’aria e di un doppio estrattore con effetto Venturi. Il nuovo modello Shark Helmets è dotato di guanciali “morpho 3D”, in grado di adattarsi perfettamente a ogni fisionomia. Offrendo cosi una praticità e un sostegno ottimali durante i lunghi viaggi. Propone inoltre interni in tessuto “ALVEOTECH” garantiti SANITIZED® per assicurare un’efficacia antimicrobica, anti-odore e anti-sudore. Infine, il nuovo SPARTAN GT PRO è dotato di un doppio sottogola che consente di scegliere tra due configurazioni: estate o inverno.

Qualità ottica

Al fine di offrire una qualità ottica superiore, la visiera a spessore variabile è stata progettata in classe ottica 1: nessuna distorsione visiva, quale che sia l’angolo di visione. Nessun rischio di appannamento della visiera grazie alla pellicola Pinlock 120 Max Vision® inclusa nella confezione.

Quanto costa

Spartan GT Pro è proposto nelle taglie da XS a XXL. Le grafiche disponibili sono 15, la garanzia di 5 anni. Prezzo al pubblico: a partire da 497,99 euro iva inclusa