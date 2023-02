MotoGP, Jorge Martin cerca l’impresa nel 2023: può davvero farcela?

Smaltita la delusione per il mancato approdo nel team factory Ducati, Jorge Martin è pienamente concentrato sulla nuova stagione MotoGP. Messi da parte anche i problemi fisici che lo hanno condizionato negli ultimi anni, è pronto ad essere un grande protagonista nel 2023.

Com’è noto, disporrà della stessa Desmosedici GP23 della squadra ufficiale e quindi potrà contare su un pacchetto tecnico di altissimo livello pur correndo con la formazione satellite Pramac Racing. Il pilota spagnolo sarà chiamato a disputare un anno di maturità per dimostrare di essere un top rider. Sappiamo tutti quanto sia veloce sul giro secco, però deve diventare più consistente e costante in gara.

Jorge Martin può vincere il titolo? Livio Suppo ci crede

Dopo l’annuncio della mancata promozione nel team factory Ducati, Martin ha dichiarato che avrebbe provato a fare la storia con Pramac. Infatti, in MotoGP nessun team satellite ha mai vinto il titolo. Lui vuole cercare di completare tale impresa. Non sarà semplice, dato che la griglia 2023 è composta da diversi piloti che possono puntare a vincere. Gli avversari da battere sono tanti.

Livio Suppo, interpellato dal sito ufficiale della MotoGP, ha dichiarato di aspettarsi un campionato equilibrato e analizzando la situazione in casa ducatista ha indicato pure lo spagnolo come pretendente alla corona iridata: “Ducati ha una squadra forte. Non solo il team ufficiale, ma anche quello Pramac, visto che credo fermamente che Jorge Martin sia un candidato al titolo“.

MotoGP, Yamaha sempre sullo sfondo

Martin si è allenato intensamente durante queste settimane per essere pronto per la nuova stagione. Vuole partire forte già nel test in programma a Sepang dal 10 al 12 febbraio. Il suo obiettivo è quello di lavorare bene per poi riuscire ad essere costantemente davanti quando arriveranno le gare.

Durante il 2023 il rider madrileno si ritroverà anche da dover valutare se restare in orbita Ducati o se cambiare marchio. L’interesse della Yamaha è noto. La casa di Iwata gli offrirebbe un posto nel team factory assieme a Fabio Quartararo. La trattativa non è ancora decollata, però Jorge prenderà in considerazione ogni valida opzione in vista del 2024.

Foto: Pramac Racing