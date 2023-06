Scorpion Sport propone Exo R1 Evo Carbon Air, un casco che sposta più in alto il livello delle performance. E’ infatti il casco racing disegnato dalla casa sud-coreana per tutti coloro che amano la pista e la velocità. “EVO” perché rispetto al suo predecessore è omologato ECE R22-06 così da garantire un livello di sicurezza ancora maggiore. Un design bellissimo, tanta tecnologia e un peso incredibilmente contenuto. Non è un caso che lo abbiano scelto fuoriclasse come Alvaro Bautista e Alex Rins.

Com’è fatto

La calotta dell’EXO R1 EVO Carbon Air è in Ultra-TCT™ CARBON, materiale composito e leggerissimo dotato di un’alta percentuale di carbonio. E’ in grado di offrire una protezione di altissimo livello. In caso di impatto, garantisce un notevole assorbimento dell’energia grazie alla sua capacità di deformarsi progressivamente. Testato a lungo in galleria del vento, EXO R1 EVO Carbon Air ha una forma aerodinamica che garantisce grande stabilità anche alle altissime velocità che si raggiungono in pista.

Confort

Indossando lo EXO R1 EVO Carbon Air si apprezzano immediatamente la comodità e il grande comfort. I cuscini (sfoderabili e lavabili) in schiuma sagomata con taglio laser 3D creano una meravigliosa sinergia con la sensazione data sulla pelle dal tessuto di rivestimento KwikWick®III. Il materiale è fresco, anallergico, antimicrobico, a traspirazione rapida. EXO R1 EVO Carbon Air è inoltre dotato del sistema AIR FIT® che permette di gonfiare e sgonfiare i cuscini interni per una calzabilità senza paragoni. Grazie alla profilatura interna “KwikFit™”, sarà possibile mettere e togliere agilmente i modelli di occhiali più diffusi.

Visibilità

La visiera dell’EXO R1 EVO Carbon Air ha i supporti per il tear-off e alla visiera trasparente abbina di serie anche una visiera “Dark Smoke”. Il sistema Pinlock® 100% MaxVision (anche questo di serie e presente all’interno della scatola) assicura un’azione antiappannante al 100%. La presa d’aria superiore è sovra dimensionata, ma ha un profilo basso così da sposarsi perfettamente con le linee aerodinamiche. La grande quantità d’aria catturata viene riversata all’interno e poi scaricata dagli estrattori posteriori in modo da generare un carico aerodinamico (spinta verso il basso) per una guida ancora più stabile alle alte velocità.

Quanto costa?

Grazie alla calotta in Ultra-TCT™ Carbon, EXO R1 EVO Carbon Air ha un peso di soli 1.300 gr in taglia M (+/- 50 gr). Garanzia: 5 anni. Omologazione ECE R22.06 EXO R1 EVO Carbon AIR è venduto all’interno di una scatola “premium” che ne vuole sottolineare sin dal primo sguardo la grande qualità. Anche la sacca è realizzata in un materiale più spesso così da offrire una migliore protezione dai piccoli urti. Prezzo: 499,90 € oppure 529,90€ con grafiche 2023