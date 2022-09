Con i NOS Helmets Care day, il tuo casco NOS è in buone mani

Sin dal suo lancio, NOS si è da subito contraddistinta agli occhi dei motociclisti più esigenti e dei più importanti tester di settore grazie a caratteristiche tecniche senza precedenti nel proprio segmento di prezzo oltre che per il comfort di marcia ed alla qualità della calzata completamente personalizzabile.

Nos Helmets Care Day

Con il primo dei NOS Helmets Care Day, il ventaglio di Servizi a disposizione dei nostri clienti si amplia ulteriormente. I NOS Riders potranno prendere parte ad eventi esclusivi a loro dedicati presso i Premium Dealers disseminati su tutto il territorio italiano.

Sabato 10 Settembre, il NOS Helmets Hospitality Truck farà tappa a Cornuda (Treviso) presso Valeri Sport. Tutti i possessori NOS Helmets avranno la possibilità di usufruire del servizio di Assistenza, Controllo e Pulizia del casco, che verrà offerto in forma del tutto gratuita.

Tecnici NOS a disposizione

I tecnici NOS Helmets saranno inoltre a completa disposizione dei partecipanti per rispondere a domande e curiosità sulla Gamma NS Series. Inoltre offriranno il servizio di personalizzazione degli interni disponibile su tutti i modelli. Appuntamento in Via Padova 44, Cornuda (Treviso) dalle 9:00 alle 18:00