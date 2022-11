MySYM, arriva l’APP tuttofare: ecco a cosa serve e quanto può essere utile

La marca di moto e scooter SYM ha realizzato la app MySym realizzata per migliorare e rendere unica l’esperienza di customer care per ogni cliente Sym. E’ disponibile per device Apple e Android. Ecco una serie di domande e risposte che vi aiuteranno a comprendere meglio i molteplici vantaggi che MySym vi può assicurare.

Perché scaricarla?

Grazie all’app MySYM avrai sempre a portata di mano tutti i dati del tuo veicolo e altre informazioni utili. Per farlo ti basterà fotografare la targa del tuo mezzo. Con MySYM potrai essere tempestivamente avvisato su eventuali campagne di aggiornamento del tuo veicolo o su eventuali scadenze (come ad esempio assicurazione e revisione) ricevendo una notifica nella sezione riguardante le tue attività. Inoltre, potrai avere sempre a portata di mano il manuale d’uso del mezzo e il tuo piano di manutenzione. Questi sono solo alcuni dei numerosi vantaggi che offre l’applicazione.

Come può aiutare in caso di guasto?

Si possono vedere gli interventi di manutenzione che sono stati fatti? Tramite MySYM potrai salvare i file con le tue ricevute, o semplicemente fotografarle. Saprai sempre quando hai fatto l’ultimo intervento di officina, che lavori sono stati fatti e il relativo costo. MySYM ti assicura una via di comunicazione preferenziale in ogni situazione. Infatti, il tasto di assistenza stradale ti permetterà di chiamare il soccorso in caso di guasto, incidente o anche semplice foratura. Inoltre se attiva, la geolocalizzazione ti permetterà di trovare il concessionario più vicino a te.

Gestisce anche i viaggi?

Potrai tenere traccia dei chilometri percorsi nei tuoi tragitti, ma solo se deciderai di registrare la percorrenza chilometrica attivando la funzione “registra”. Fornisce anche informazioni sulle condizioni metereologiche? Per evitare di incorrere in condizioni metereologiche avverse, MySYM ti fornirà informazioni sulle previsioni del meteo aggiornate in tempo reale.