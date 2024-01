Motoclub Pasolini: tanti ospiti ed i premiati del Trofeo Simoncelli

Una domenica pranzo tradizionale per il Motoclub “Renzo Pasolini” di Rimini al “Fronte Mare” di Riccione. Il presidente Sergio Rastelli ed i suoi collaboratori hanno accolto infatti oltre 350 ospiti. Non solo i propri tesserati, ma anche i premiati del “Trofeo Marco Simoncelli” e del Campionato Italiano Minimoto centro nord. Il Motoclub Pasolini ha raccolto così centinaia di appassionati e soci, nel segno di gare e mototurismo, oltre al sogno di un podio mondiale elettrico da monopolizzare.

Tanti ospiti e premi

Tantissimi gli ospiti intervenuti, tutti presentati da Boris Casadio, voce del “Misano World Circuit Marco Simoncelli”. A partire da Paolo Simoncelli, che ha premiato i vincitori delle varie categorie del trofeo dedicato a Marco. C’era Manuel Poggiali, che ha parlato del suo impegno come coach di Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Marc e Alex Marquez. Presenti anche Matteo Ferrari, Mattia Casadei e Massimo Roccoli (quest’ultimo è anche consigliere del “Pasolini”), oltre a Vito Bezzecchi, Matteo Morri, della Coppa Italia, e Michele Amadori del CIV Moto3, quest’ultimo nipote del collezionista e costruttore di Tavullia Giuseppe Sandroni, premiato durante l’evento.

L’assessore allo sport del Comune di Rimini, Moreno Maresi, ha portato i saluti a tutti i presenti. Premiati anche i collezionisti che hanno prestato le loro motociclette per la riuscita della mostra “I 50 anni d’oro del motociclismo italiano”, andata in scena nella palazzina Roma durante la settimana dell’appuntamento MotoGP a Misano. Oltre a Giuseppe Sandroni, premiati Luciano Sansovini, Francesco Merzari, Franco Gennaioli, il motoclub “Paolo Tordi” guidato da Luciano Zavalloni, e Duilio Damiani, presidente del motoclub “Misano”.

Trofeo Simoncelli, il calendario 2024

Il commento del presidente del “Pasolini”

“È stata una kermesse del motociclismo” ha dichiarato Rastelli. “I piloti del campionato italiano minimoto, il “Trofeo Simoncelli”, che organizziamo noi e che conta 130 piloti di alto livello, i nostri piloti impegnati nei campionati nazionali e mondiali. Oltre alle tante novità delle attività del motoclub: il mototurismo, il club dei “Pasisti”, collezionisti della Ducati Paso, che porta il nome di Renzo”.

“Nel Mondiale MotoE abbiamo 3 piloti” ha continuato il presidente del Motoclub Pasolini. “Due ci hanno dato già grandi soddisfazioni: Mattia Casadei, campione in carica, e Matteo Ferrari, ex campione, ed ora arriva anche Massimo Roccoli. Sarebbe bello avere un podio tutto di nostri piloti. Poi abbiamo Luca Lunetta in Moto3 con Sic58, Tony Arbolino ai vertici della Moto2, e Niccolò Antonelli nella Supersport 600. Oltre ovviamente a Marco Bezzecchi, in viaggio verso Portimao, ma che ci ha salutato in diretta, grazie al padre Vito, in videochat”.