Michele Pirro e Barni Racing, nuove alleanze in tempo di crisi

Michele Pirro e Barni Racing Team intensificano la loro partnership. Tramite FIFTYONE Management si creano alleanze importanti in questo momento difficile.

Dal 2015 il Campionato Italiano Velocità è nelle mani del Barni Racing Team e di Michele Pirro. Un binomio che nella categoria Superbike sta portando continue vittorie, record, titoli a ripetizione. Un legame frutto di stima reciproca professionale e personale, sfociata in una vera e propria partnership tra la squadra di Marco Barnabò e FIFTYONE Management, che cura l’immagine del pilota di San Giovanni Rotondo. Una rete di aziende in supporto del team e di Pirro che cerca di sostenere così il periodo di crisi provocato dal coronavirus.

“La collaborazione con Pirro e la FIFTYONE management è uno dei cardini della nostra strategia non solo a livello sportivo.” Marco Barnabò spiega così una partnership di successo sempre più intensa. “I valori che trasmette un pilota come Michele, i suoi risultati in ambito nazionale e internazionale significano tanto. Si tratta anche del riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra squadra. Lavorare con Pirro ci consente anche di aiutare giovani talenti. È successo con Matteo Ferrari nel 2018 ed ora con Samuele Cavalieri, che nel 2020 tornerà a correre con noi nel CIV.”

“Come FIFTYONE Management abbiamo deciso di investire nella collaborazione con il Barni Racing Team” ha aggiunto Michele Pirro. “Insieme abbiamo dimostrato di poter raggiungere grandi traguardi. Possiamo garantire così alle aziende che credono in noi un posizionamento di prestigio in contesti di valore. Proprio in un momento difficile come questo diventa fondamentale costruire alleanze che esprimano i valori essenziali. Bisogna reggere l’urto e cogliere le opportunità che si materializzeranno all’orizzonte. Quando l’onda del COVID 19 sarà passata, l’incertezza e la paura saranno i nemici da battere. Solo le aziende più forti, coraggiose e lungimiranti saranno in grado di ottenere un vantaggio.”

Concorda Luigi Ronzio, Manager di FIFTYONE Management. “Scegliere i giusti partner è determinante per affrontare le sfide del futuro. La collaborazione con il team Barni Racing – Ducati è una certezza. Si basa sulla volontà di tornare a breve ad offrire a tutti gli sponsor una posizione di assoluto prestigio. I valori di coraggio, innovazione, cooperazione e desiderio di contribuire, si concretizzano nei risultati di questo straordinario team.”