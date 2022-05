KAPPA KV28 EVO la gamma si tinge di rosa

Il numero di donne che scelgono le due ruote come mezzo di trasporto primario è in continuo aumento. Di conseguenza, le aziende di settore specializzate in abbigliamento e accessori tecnici seguono il trend con l’introduzione nelle proprie collezioni di prodotti unisex o in versione specifica Lady. KAPPA guarda con attenzione al pubblico femminile, come si nota dalla gamma di proposte oggi disponibili. Tra queste non sfugge all’attenzione la nuova versione LADY del demi-jet KV28 EVO JOIN.

Essenziale ma bello

Prodotto con calotta in materiale termoplastico questo modello ha superato i test indicati dalla nuova normativa europea in tema di caschi da moto, la ECE 22-06. Confortevole anche durante i mesi più caldi, il KV28 EVO JOIN LADY, aggiunge alla classica apertura sul viso un efficace sistema di ventilazione, composto di due prese d’aria frontali, posizionate sulla parte superiore della calotta, e di un estrattore posteriore. Giocano a favore del comfort anche i morbidi interni imbottiti in tessuto anallergico, completamente removibili all’occorrenza e lavabili. La visiera antigraffio trasparente è particolarmente protettiva. La chiusura del casco adotta il classico cinturino a regolazione micrometrico.

Look che si fa notare

Punto a favore del KV28 EVO JOIN LADY (ma anche delle altre versioni unisex di questo modello) è sicuramente l’estetica: un’esplosione di tinte vivaci e sature sui toni del viola, rosa e bianco colorano le grafiche “bold” che si estendono su tutta la calotta e ripropongono, sui lati e sulla parte superiore, il nome del casco stesso… in chiave pop. Il tutto è valorizzato da una finitura lucida e brillante. Questo modello è disponibile in una gamma taglie che va dalla XS (54) alla M (58). Certificato CE secondo la normativa ECE 22-06

Scheda tecnica

Omologazione: Demi-jet. Materiale: termoplastico. Peso: 950>1050 ± 50 gr. Aerazione: 2 prese d’aria superiori, 1 estrattore posteriore. Visiera: antigraffio. Chiusura: cinturino micrometrico. Interni: lavabili e removibili. Taglie: da XS (54) a M (58). Colori: Bianco lucido/Viola. Prezzo al pubblico: € 96.00