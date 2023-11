Kappa K4900 il bauletto bello, funzionale ed ecologico

Ad Eicma 2023 l’azienda di accessori Kappa proporrà al pubblico di motociclisti, chi lo è già e chi vorrà diventarlo, una serie di accessori ideati e costruiti per rendere la nostra passione più comoda e glamour. Fra le novità in arrivo c’è K4900, una topcase resistente, leggera, contemporanea nel design ma soprattutto rispettosa dell’ambiente. Stiamo parlando di un bauletto posteriore Monokey da 49 litri realizzato con il 30% di materiale riciclato derivato dal recupero delle plastiche di polipropilene.

Disegnato e prodotto in Italia, questo nuovissimo accessorio può vantare un’alta qualità costruttiva, dettagli tecnici significativi e lo spazio per contenere due caschi modulari.

Kappa sempre più green

Kappa sta dando sempre maggiore importanza al fattore “green”. Questa volontà si deduce da segnali evidenti, primo su tutti l’aggiornamento del sistema di comunicazione, che ha sostituito i classici libretti di istruzioni cartacei con QR code stampati su di un’unica etichetta o incisi sul prodotto stesso. E ancora, l’introduzione nella gamma 2023 di una nuova valigia posteriore, che fa proprio della sostenibilità (imballo compreso) uno dei suoi punti di forza.

Com’è fatta K4900

Kappa K4900 è un top-case da 49 litri con attacco Monokey, realizzato con il 30% di materiale derivato dal riciclo delle plastiche di polipropilene, arricchito con fibre di vetro. La nuova miscela, denominata dal marchio “KAPPABLUEPLAST” viene ottenuta dopo aver seguito un iter molto scrupoloso di test in laboratorio. Promette caratteristiche meccaniche migliori e un livello di resistenza addirittura 2 volte superiore rispetto al materiale “vergine”. Ma c’è di più: questo modello, rispetto ai precedenti, è stato migliorato anche da un punto di vista strutturale. L’area perimetrale è rinforzata da una cornice interna in sottosquadro sia sul coperchio che sul fondo. Questa operazione conferisce maggiore rigidità alla valigia, contenendone il peso complessivo.

Il posizionamento

È stato aggiornato anche il sistema di chiusura, che vede ora la presenza di cerniere posteriori rinforzate che fungono anche da fermo in apertura del coperchio, al posto delle tradizionali “cordine e carrucoline” interne. Infine, l’attento studio del posizionamento del sistema di aggancio alla piastra ha permesso di guadagnare spazio. In questo modo la valigia è più lontana dalla sella del passeggero, a favore del comfort di seduta e la possibilità di usare uno schienalino più avvolgente. Dal punto di vista estetico, il top-case K4900 è caratterizzato da finiture ricercate su fondo e coperchio. Il design estremamente “pulito” e minimale, che asseconda le tendenze attuali. I classici catadiottri sono sostituiti da un inserto stampato in due varianti colore: nero e grigio. Cosìsi evitatano tutte le successive fasi di verniciatura, sempre in ottica green.

Quanto costa

Il topcase Kappa K4900 può contenere due caschi modulari. Costa 229€ al pubblico. Viene proposto in due colorazioni: nero e alluminio.