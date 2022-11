Idee regalo? Il Natale si tinge di Blu con le proposte in arrivo da SIXS

L’inverno sta arrivando, fra poco sarà Natale e se si è alla ricerca di un regalo per noi stessi o per un amico o amica che pratica sport (ciclismo, motociclismo o qualsiasi altro sport outdoor) SIXS propone quattro diversi articoli, tutti nella nuova ed eccitante colorazione dark BLU. Due maglie intime (TS2 e TS3), uno scaldacollo (TBX) e un sottocasco (SCX) dedicati al ciclista, al motociclista e agli sportivi in generale capaci di garantire il massimo del comfort in qualsiasi condizione di sforzo e di clima.

Carbon Underwear

I quattro prodotti sono realizzati in Carbon Underwear®, materiale brevettato da SIXS. Grazie all’accurato mix di fibre tecniche e al particolare punto di intreccio, garantisce una perfetta traspirazione e una temperatura corporea costante nel corso di tutte le stagioni e in qualsiasi condizione climatica.

La fibra polipropilenica, leggera e traspirante, intrecciata a una trama di fili in carbonio (dotato di proprietà termoregolatrici e antistatiche) preserva il corpo dal carico elettrico causato dallo sfregamento di più tessuti sintetici tra loro, condizione tipica dell’abbigliamento sportivo in generale.

TS2 – Girocollo Maniche Lunghe in Carbon Underwear®

TS2 è una maglietta girocollo “slim” a maniche lunghe realizzata in Carbon Underwear® capace di permettere la termoregolazione del corpo e la traspirazione dell’epidermide in qualsiasi condizione climatica (outdoor e indoor). La manica lunga fascia tutta la porzione degli arti superiori mantenendo la pelle sempre asciutta.

TS3 – Lupetto Maniche Lunghe in Carbon Underwear®

TS3 è una maglietta “slim” a maniche lunghe con collo a lupetto realizzata in Carbon Underwear®, traspirante e termoregolante in qualsiasi condizione climatica. La manica lunga fascia tutta la porzione degli arti superiori mantenendo la pelle perfettamente asciutta e interponendosi al capo superiore. Il collo a lupetto ripara la gola da sbalzi di temperatura e correnti fresche.

TBX – Scaldacollo in Carbon Underwear®

E’ uno scaldacollo plurifunzionale in Carbon Underwear® capace di proteggere dal freddo collo, orecchie, naso e labbra lasciando al contempo traspirare sempre perfettamente la pelle. E’ utilizzabile anche come fascia per capelli o sottocasco. Pratico e comodo, è da tenere sempre a portata di mano sia durante il periodo invernale, sia durante quello estivo.

SCX – Calotta/Sottocasco

La calotta/sottocasco SCX in Carbon Underwear® nasce per proteggere la testa, la parte più sensibile del corpo, dalle variazioni di temperatura. Il tessuto brevettato SIXS garantisce il massimo controllo del sudore mantenendo la pelle sempre asciutta così da ridurre sensibilmente la sensazione di freddo nelle giornate invernali. Al contrario, durante le giornate calde evita la formazione e l’accumulo del sudore donando un comfort ineguagliabile.

Materiale

Il tessuto dalle proprietà antistatiche Carbon Underwear® garantisce traspirazione e termoregolazione senza compromessi ed è perfetto per tutte le stagioni. I prodotti della linea “Underwear 4Season” by SIXS sono adatti a tutti gli sport per 12 mesi l’anno. Perfetti in ogni circostanza in cui si fa attività fisica, i capi di questa gamma devono, in generale, essere indossati direttamente a contatto con la pelle e – per quanto riguarda le magliette – sotto il normale abbigliamento sportivo. Tutti i capi intimi SIXS permettono di mantenere l’epidermide sempre asciutta eliminando l’umidità e la conseguente sensazione di bagnato. Per questa ragione, durante l’attività sportiva, l’intimo ha assunto un ruolo sempre più importante: evitando bruschi cambi di temperatura del corpo – dovuti al capo esterno bagnato dalla pioggia o al semplice sudore – il comfort sarà sempre al massimo così da ridurre sensibilmente anche gli infortuni muscolari.

Tecnologie

Seamless Technology. Antistatic System: il filo di carbonio isola dall’elettricità statica causata dallo sfregamento dei tessuti. Fibra antibatterica: impedisce la formazione di cattivi odori e fastidiose irritazioni dovute ad accumuli di sudore e sfregamenti. Protezione Solare 50+. Massima Traspirabilità. Asciugatura rapida

Colori, taglie e prezzi

Le magliette TS2 e TS3, oltre al colore Dark Blu, sono disponibili in All Black, Black Carbon, White Carbon, Dark Grey, Dark Red, Army, Yellow Tour, Red e Light Blue. Lo scaldacollo TBX, oltre al colore Dark Blu, è disponibile in: Black Carbon, All Black, Dark Grey, Yellow Tour. Il sottocasco SCX, oltre al colore Dark Blu, è disponibile in: Black Carbon, All Black, Orange Flou. Taglie magliette: XS/S, M/L, XL/XXL, 3XL/4XL . Taglia TBX e SCX: unica. Prezzi consigliati: TS2: 63,00 euro (IVA inclusa); TS3: 68,00 euro (IVA inclusa); TBX: 20,00 euro (IVA inclusa); SCX: 18,00 euro (IVA inclusa)