Hevik Auster, i guanti con l’estate a portata di mano

Leggero, traspirante e minimale, Hevik ha “battezzato” il nuovo guanto per la bella stagione con il nome del vento caldo che spira da Sud: AUSTER. Disponibile in versione Man e Lady, questo modello realizzato in un mix di pelle e tessuti tecnici, vanta un rinforzo sulle nocche ampio e resistente, che tuttavia non ne compromette elasticità e comfort durante la guida. Immancabile la certificazione CE.

Profumo d’estate

A chi sceglie le due ruote per destreggiarsi tra le vie metropolitane o per affrontare tragitti più impegnativi fuori città, HEVIK dedica un guanto leggero dal look versatile e l’eleganza essenziale.

Con un nome mitologico che “profuma” d’estate, AUSTER – disponibile anche in versione Lady – propone il giusto bilanciamento tra comfort e protezione. Capace di garantire la corretta ventilazione, AUSTER è realizzato in una combinazione di diversi materiali e texture, tra cui mesh traspirante, tessuti tecnici e rinforzi in pelle nelle aree sensibili.

Accorgimenti tecnici

In particolare, un inserto in pelle morbida e flessibile irrobustisce parte del palmo e un altro – più ampio, liscio e compatto – protegge invece le nocche. Quest’ultimo particolare elemento, oltre a ricoprire un ruolo funzionale, rappresenta un dettaglio estetico capace di rendere immediatamente riconoscibile il guanto. Disponibile in Total Black, AUSTER integra nel design minimale alcuni accorgimenti tecnici per migliorare il comfort. Tra questi aree laterali elasticizzate per favorire il movimento della mano durante la guida, compatibilità con touch screen sul dito indice e chiusura al polso con regolazione a strappo.

Infine, inserti reflex giocano a favore della visibilità su strada.

Quanto costa

AUSTER è proposto in una gamma taglie che va dalla S alla 3XL per la versione Man, e dalla XS alla XL per la versione Lady. Guanto certificato secondo normativa europea EN 13594:2015 e classificato di livello 1. Prezzo al pubblico: 39.90€

Scheda Tecnica

Esterno: 35% Nylon, 35% Poliestere, 30% pelle. Fodera: 100% poliestere. Protezioni: rinforzo in pelle su palmo; rinforzo su nocche. Altre caratteristiche: chiusura al polso con regolazione a strappo; compatibilità touch su dito indice; inserti elasticizzati per migliorare il comfort alla guida; inserti reflex. Taglie: da S a 3XL (Man); da XS a XL (Lady). Colore: Nero.