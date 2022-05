Caberg presenta le nuove colorazioni del casco Freeride Nuke

Il modello Freeride dell’azienda bergamasca Caberg, acronimo di CAschi BERGamo che da oltre quarant’anni produce caschi per il segmento stradale, ha catturato l’attenzione di molti appassionati di moto sia nel segmento Urban e sia nel mondo Custom e Café Racer. Nel catalogo 2022 arriva la nuova versione Freeride colore Nuke che si affianca ai precedenti Formula disponibile in tre varianti colore e gli apprezzati Iron, Rusty e Maori.

Street Art

Il design urbano con un forte richiamo alla street art per quanto riguarda la veste grafica fa del nuovo Freeride Nuke un casco, jet, che non passerà certo innoservato. Freeride Nuke è realizzato in fibra di vetro ed è disponibile in due diverse taglie per quanto riguarda la calotta esterna, la scelta può rticadere su una calotta piccola con taglie XS 53/54, S 55/56, M 57/58 e L con una 59 o su una calotta più grande con taglie che spaziano da una XL 60 a una XXL 61.

Più leggero e compatto

I tecnici Caberg hanno lavorato con l’obiettivo di diminuire il peso, limitare le dimensioni e il volume ottendo così un casco, jet, compatto, resistente e visivamente contenuto. Gli obiettivi sono stati raggiunti riducendo in primis le dimensioni della calotta, attualmente tra le più piccole in commercio ottenendo così un peso di poco superiore a 800 gr. Grazie a queste dimensioni ridotte Freeride Nuke viene facilmente posizionato nei sottosella, anche in quelli più stretti.

Made in Italy

Caberg non lascia mai nulla al caso e la cura dei dettagli è una priorità per l’azienda bergamasca, le finiture sono tutte Made in Italy come i cinque rivetti affogati nel bordo calotta, le prese d’aria in acciaio inserite nel paranuca e gli inserti in pelle. Nella parte posteriore del casco jet in stile vintage dell’azienda bergamasca Caberg è inserito un passa occhiali serigrafato e a catalogo sono disponibili gli occhiali Century al costo di 48.99 €.

Equipaggiamento e specials

Freeride Nuke ha catturato un vasto pubblico di appasionati delle due ruote. Da chi usa lo scooter per muoversi agevolmente in città agli amanti delle moto Café Racer e delle potenti Custom. La nuova versione colore di Freeride può essere facilmente equipaggiata anche con la visiera lunga e trasparente che si trova di serie ed è presente all’interno della confezione. La versione colore Nuke, come tutti gli altri modelli Freeride, possono essere dotati con il sistema JUST SPEAK EVO o con altri comunicatori disponibili in after market. Grazie alle sedi presenti all’interno del casco, permettono di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero ma anche di collegarsi ad un GPS o ascoltare musica attraverso il telefono o lettore MP3.

Ecco quanto costa

Gli interni del casco jet by Caberg sono realizzati con tessuti traspiranti e pelle. Inoltre si possono estrarre facilmente per essere lavati, Freeride Nuke ha un sistema di chiusura a fibbia a regolazione micrometrica ed è omologato Ece 22.05. La versione Nuke del modello Freeride ha un ottimo compromesso tra qualità e prezzo, 229.99 € IVA compresa.

Scheda tecnica

FIBERGLASS CARBONIO (FREERIDE CARBON) – Interno: Completamente amovibile e lavabile con tessuti traspiranti ed inserti in Ecopelle. Visiera: Lunga e trasparente con trattamento antigraffio.Sistema di ritenzione: Fibbia a regolazione micrometrica. Colori disponibili: Nero opaco, Antracite opaco, Verde militare opaco, Bianco. Versioni grafiche disponibili: FORMULA in tre versioni cromatiche: Marrone opaco/Giallo; Nero opaco/Antracite/Argento; Grigio chiaro/Nero. IRON, RUSTY con finiture interamente realizzate a mano; MAORI Nero opaco/Oro. NUKE Nero opaco/grigio. Taglie disponibili: XS 53/54 S 55/56 M 57/58 L 59 CALOTTA PICCOLA XL 60 XXL 61 CALOTTA GRANDE

Omologazione: Ece 22.05 Peso: 850 +/- 50gr. 750 +/- 50gr. versione Carbon