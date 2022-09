Go Smart Go Green, adrenalina a impatto zero: gran successo a Imola

Racing Team

Si è conclusa con successo l’edizione 2022 di Go Smart Go Green, il primo tour nazionale dedicato alla formazione, educazione e fruizione dei mezzi elettrici e due e quattro ruote. Dopo Treviso, quest’anno l’evento ideato da Gianluca Nannelli e organizzato con il patrocinio della Città di Imola, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, FMI e MotusE è approdato a Imola. E’ stato un weekend all’insegna della mobilità green.

Due giornate da ricordare



Per due giorni la città e in particolare Piazza Matteotti si è trasformata nella capitale dell’avviamento alla guida sicura grazie al nuovo format “Guido bene. Guido sicuro” dedicato ai giovanissimi dai 6 ai 17 anni. Il paddock e la pista del circuito del Santerno si è animata con i corsi di guida sicura a due e quattro ruote con la possibilità anche di fare un giro di pista insieme a piloti professionisti.

“Piazza Matteotti a Imola ci ha regalato tanto calore e entusiasmo con una bellissima affluenza di pubblico e una richiesta superiore alle aspettative considerato il maltempo” ha commentato Gianluca Nannelli. L‘ex pilota del Mondiale Superbike, insieme ad altri tecnici federali, ha seguito in prima persona la formazione e l’avviamento alla guida sicura.“Tantissimi bambini hanno avuto la possibilità di apprendere i primi rudimenti di come si guida un mezzo elettrico. Il loro sorriso, come la fiducia dei genitori sono una grande soddisfazione e uno stimolo a continuare lavorare in questa direzione. Go Smart Go Green nasce proprio dalla volontà di scendere in piazza e dare al maggior numero di persone formazione e cultura della mobilità elettrica”.

Guida sicura in circuito

Nel circuito del Santerno si sono invece svolti i corsi di guida sicura per i più grandi sempre sotto la supervisione dei tecnici federali FMI. Sicurezza, ma anche divertimento in sella alle americane Zero, le Thunder-volt e le performanti moto elettriche It’s electric, un nuovissimo brand nel mondo della mobilità green destinato a imporsi come stile di vita e di tendenza.

“Credo nella mobilità elettrica e già 3 anni mi sono lanciato in quest’avventura” racconta l’ex pilota del Motomondiale Loris Reggiani, presente nel paddock con un proprio stand. “Siamo venuti incontro alle necessità di tanti kartodromi e minimotodromi di avere mezzi sicuri, affidabili ma soprattutto silenziosi e ad impatto zero. L’Italia continua ad essere un mercato un po’ scettico, mentre abbiamo una risposta molta entusiasta nel Nord Europa. La mentalità però sta cambiando ed eventi come Go Smart Go Green sono fondamentali per promuovere la cultura green“.

Tanta pista ma anche fuoristrada grazie alle moto da cross Talaria. Un fun bike, mix vincente che combina la maneggevolezza di una bici da enduro con la potenza di una moto da cross. Per le quattro ruote, D6 Guida Sicura ha fatto provare l’adrenalina del tracciato del Santerno sotto la supervisione di piloti professionisti.

I prossimi passi

Conclusasi l’edizione 2022 si guarda avanti con l’estensione del calendario 2023 ad Imola e ad altre realtà italiane. La città di Imola come l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari credono nel progetto come ha sottolineato lo stesso Presidente. “E stato un piacere ospitare Go Smart Go Green. L’autodromo è attivo nel campo della sostenibilità. Anche grazie all’amministrazione comunale, abbiamo avviato numerosi investimenti per rendere ancora più green il nostro impianto e diversificare i nostri impegni, includendo manifestazioni che promuovono la sostenibilità”, ha dichiarato Gian Carlo Minardi.